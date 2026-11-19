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Αφυπηρέτηση στα 60 και όχι στα 65 ζητούν επίσημα οι νοσηλευτές, με την ΠΑΣΥΝΟ να θέτει το ζήτημα ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας.

Το αίτημα περιλαμβάνεται στο υπόμνημα που κατέθεσε σήμερα η συντεχνία κατά τη διάρκεια συνάντησης με την Επιτροπή, με τον γενικό γραμματέα της, Σάββα Ιακώβου, να τονίζει, ενημερώνοντας τους βουλευτές, ότι η παραμονή νοσηλευτών στον κλινικό χώρο μέχρι την ηλικία των 65 ετών δεν είναι λειτουργική και ενδέχεται να επηρεάζει την ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς.

Όπως ανέφερε, οι νοσηλευτές των δημόσιων νοσηλευτηρίων καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες εργασίας, με κυλιόμενες βάρδιες, νυχτερινή εργασία, αργίες και διαχείριση δύσκολων περιστατικών.

«Θεωρούμε ότι το να πηγαίνουν οι νοσηλευτές μέχρι τα 65 δεν είναι αποδοτικό και είναι εις βάρος και των ασθενών που δεν θα έχουν την ανάλογη φροντίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ιακώβου.

Υποστήριξε ότι, ιδιαίτερα για όσους εργάζονται στον κλινικό χώρο, η συνέχιση της εργασίας με νυχτερινές βάρδιες σε μεγαλύτερες ηλικίες δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες.

Ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΝΟ επικαλέστηκε επίσης παραδείγματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αναφέροντας ότι στη Γαλλία νοσηλευτές του δημόσιου τομέα που εργάζονται στον κλινικό χώρο αφυπηρετούν στα 59 έτη, ενώ σε άλλες χώρες εφαρμόζονται διαφορετικές διαδικασίες.

Στο υπόμνημά της, η ΠΑΣΥΝΟ υπογραμμίζει ότι η νοσηλευτική αποτελεί επάγγελμα με συνεχή σωματική και ψυχολογική καταπόνηση, αυξημένες ευθύνες και διαρκή έκθεση σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας.

Σύμφωνα με τη συντεχνία, οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του ορίου αφυπηρέτησης, ιδιαίτερα για το προσωπικό που εργάζεται σε νοσοκομειακά τμήματα και καλείται να ανταποκρίνεται σε επείγοντα και σύνθετα περιστατικά.

Η συντεχνία, «ζητά την έναρξη θεσμικού διαλόγου για την καθιέρωση δυνατότητας αφυπηρέτησης των νοσηλευτών του δημόσιου τομέα στο 60ό έτος της ηλικίας τους, με τις απαραίτητες νομοθετικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του επαγγέλματος».