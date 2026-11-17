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Μερική θετική αξιολόγηση στο τελευταίο αίτημα πληρωμής της Κύπρου, ύψους €391 εκατ., από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνοντας ότι εκπληρώθηκαν ικανοποιητικά 84 από τα 85 ορόσημα και στόχους. Ωστόσο, η μη εκπλήρωση του ορόσημου 19, που αφορά την πράσινη φορολογία, θέτει σε κίνδυνο μέρος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, με την Κομισιόν να κινεί διαδικασία που ενδέχεται να οδηγήσει σε αναλογική περικοπή του ποσού.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κύπρος έχει εκπληρώσει τη συντριπτική πλειονότητα των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στο έβδομο και τελευταίο αίτημα πληρωμής, το οποίο υποβλήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Παράλληλα, η Κομισιόν διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ανατροπή μεταρρυθμίσεων ή επενδύσεων για τις οποίες είχαν ήδη εκπληρωθεί τα σχετικά ορόσημα και οι στόχοι.

Ωστόσο, το ζήτημα της πράσινης φορολογίας παραμένει ανοικτό, καθώς η Επιτροπή έκρινε ότι η Κύπρος δεν ολοκλήρωσε εγκαίρως τη συγκεκριμένη υποχρέωση.

Δύο μήνες προθεσμία στην Κύπρο για εξηγήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ενημερώσει τις κυπριακές αρχές για τους λόγους που οδήγησαν στην αρνητική αξιολόγηση του ορόσημου 19.

Η Λευκωσία διαθέτει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να υποβάλει τις παρατηρήσεις της, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έκδοση της τελικής αξιολόγησης.

Το συγκεκριμένο ορόσημο συνδέεται με την ένατη δόση μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με βάση τον Κανονισμό του RRF και τη σχετική Εκτελεστική Απόφαση, όλα τα ορόσημα και οι στόχοι έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Η Κομισιόν διευκρινίζει ότι μέτρα τα οποία υλοποιήθηκαν μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη για την άρση της αναστολής.

Για τον λόγο αυτό έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία που προβλέπει τη δυνατότητα αναλογικής μείωσης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, ενώ έχει ανασταλεί η προθεσμία πληρωμής για το ποσό που ενδέχεται να περικοπεί.

Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώσει την προκαταρκτική της αξιολόγηση, θα αφαιρεθεί από τα €391 εκατ. το ποσό που αναλογεί στο ανεκπλήρωτο ορόσημο.

Το ακριβές ύψος της ενδεχόμενης περικοπής δεν έχει ακόμη καθοριστεί και θα υπολογιστεί βάσει της μεθοδολογίας αναστολής πληρωμών και του πλαισίου μειώσεων και ανακτήσεων του RRF.

Πότε αναμένεται η εκταμίευση

Η προκαταρκτική αξιολόγηση έχει διαβιβαστεί στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΚΕ), η οποία διαθέτει τέσσερις εβδομάδες για να διατυπώσει τη γνώμη της.

Η καταβολή της χρηματοδότησης για τα 84 ορόσημα και τους στόχους που αξιολογήθηκαν θετικά θα πραγματοποιηθεί μετά τη θετική γνώμη της ΟΚΕ και την έκδοση της σχετικής απόφασης πληρωμής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η διαδικασία για το ορόσημο της πράσινης φορολογίας θα εξελιχθεί παράλληλα, με την Κύπρο να έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις θέσεις και τις παρατηρήσεις της.

Ποια έργα και μεταρρυθμίσεις καλύπτουν τα €391 εκατ.

Το τελευταίο αίτημα πληρωμής περιλαμβάνει σειρά μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που αφορούν την υγεία, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, τις μεταφορές, τον τουρισμό, την εκπαίδευση και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Μεταξύ των σημαντικότερων παρεμβάσεων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών και εξειδικευμένων μονάδων στα κρατικά νοσοκομεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας.

Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της δυνατότητας περίθαλψης και στην αναβάθμιση των υποδομών υγείας.

Στον τομέα της ενέργειας περιλαμβάνεται η διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών στο δίκτυο.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τροποποιήσεις στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής και στους Κανόνες Εμπορίας και Εκκαθάρισης, ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων αποθήκευσης.

Παράλληλα, το αίτημα καλύπτει έργα έξυπνης διαχείρισης δικτύων ύδατος και αποχέτευσης, καθώς και αντιπλημμυρικές υποδομές.

Στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού περιλαμβάνεται η επέκταση δικτύων πολύ υψηλής συνδεσιμότητας σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς.

Νέες θέσεις σε νηπιαγωγεία και δομές φροντίδας

Σημαντικό μέρος των μέτρων αφορά επίσης την εκπαίδευση και την κοινωνική φροντίδα.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται η δημιουργία νέων θέσεων σε δημόσια νηπιαγωγεία, για την υποστήριξη της επέκτασης της δωρεάν υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Στο αίτημα περιλαμβάνονται ακόμη δομές για άτομα που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των κοινωνικών υπηρεσιών.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες του Ταμείου Ανάκαμψης

Η Κύπρος υπέβαλε το έβδομο και τελευταίο αίτημά της στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, εντός της καταληκτικής προθεσμίας που είχε τεθεί για τα κράτη μέλη.

Λόγω της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης στα τέλη του 2026, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όφειλαν να ολοκληρώσουν τα εκκρεμή ορόσημα και τους στόχους τους έως τις 31 Αυγούστου και να υποβάλουν τα τελικά αιτήματα πληρωμής έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η εξέλιξη με την πράσινη φορολογία αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο μείωσης της τελευταίας χρηματοδοτικής συνεισφοράς προς την Κύπρο, με το τελικό αποτέλεσμα να εξαρτάται από την αξιολόγηση των παρατηρήσεων που θα υποβάλει η Λευκωσία και την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης ευρωπαϊκής διαδικασίας.