Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στην ανάκληση 19 οχημάτων Ford λόγω ελαττωματικού αερόσακου, προχωρά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Μέσω ανακοίνωσής του, ενημερώνει ότι σύμφωνα με πληροφόρηση που έχει λάβει η εταιρεία Michaels Automotive Ltd, ο κατασκευαστής Ford έχει προβεί στην ανάκληση λόγω ελαττωματικών αερόσακων συνοδηγού ΤΑΚΑΤΑ για 19 οχήματα, με οδηγία από τον κατασκευαστή προς τους ιδιοκτήτες για «άμεση ακινητοποίηση».

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει προχωρήσει στην ανάκληση του πιστοποιητικού καταλληλότητας των εν λόγω οχημάτων.

Ενόψει των όσων αναφέρονται πιο πάνω, καλούνται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων όπως επικοινωνήσουν με τον διανομέα του κατασκευαστή που στην Κύπρο είναι η εταιρεία Michaels Automotive Ltd, για περαιτέρω οδηγίες.