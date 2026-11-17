Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Δεν αίρεται το αδιέξοδο γύρω από το σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών, καθώς μια νέα προσπάθεια για να γεφυρωθούν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων, πέφτει ξανά στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, απηύθυνε εκ νέου πρόταση προς τις τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ. Με αυτή, τις καλεί να παρευρεθούν σε έκτακτη συνάντηση, το απόγευμα της Τετάρτης (18/11/26), ώστε να διαβουλευτούν και να προσπεράσουν τα όποια προσκόμματά αφορούν την επίμαχη πρόταση.

Εξάλλου αύριο ολοκληρώνεται και η περίοδος διαβούλευσης, με το επίμαχο νομοσχέδιο να κατατίθεται στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Εντούτοις, όπως πληροφορούμαστε, η πρόταση της Υπουργού δεν έγινε αποδεκτή από την ΠΟΕΔ και την ΟΕΛΜΕΚ, οι οποίες επιφυλάχθηκαν να συζητήσουν το θέμα, αφού πρώτα διαβουλευτούν με τα συλλογικά τους όργανα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως επικρατεί κλίμα απογοήτευσης στο Υπουργείο Παιδείας καθώς η παρούσα συνθήκη δεν βοηθά να ξεπεραστούν οι όποιες διαφωνίες.

Υπενθυμίζεται πως, χθες, ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ αρνήθηκαν να παρευρεθούν σε συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας που θα γίνονταν για το νέο σύστημα διορισμού, στην οποία πήγαν μόνο τα μέλη της ΟΛΤΕΚ.

Όπως πληροφόρησαν οι δύο οργανώσεις, μέσω επιστολής τους, επρόκειτο για κατ’ επίφαση διάλογο από τη στιγμή που το υπουργείο Παιδείας είναι αμετακίνητο από τις θέσεις του.

Πάντως, την ερχόμενη Πέμπτη, αναμένονται αποφάσεις από πλευράς εκπαιδευτικών, καθώς συνεδριάζουν τα κεντρικά διοικητικά συμβούλια ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ για να μελετήσουν όλα τα δεδομένα που αφορούν το σύστημα πρόσληψης. Επιπλέον, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπάρξει συντονισμός και των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων για να εξετάσουν τις από κοινού ενέργειές τους.