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Η επίδοση των διαπιστευτηρίων της Σιούλι Νταβίντοβιτς προς τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη ήταν η ευκαιρία για να καταγραφεί εκατέρωθεν η στρατηγική σχέση ανάμεσα στην Κύπρο και το Ισραήλ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην «στρατηγική εταιρική σχέση» των δύο χωρών που ενισχύεται χρόνο με το χρόνο, ενώ η νέα πρέσβης του Ισραήλ μίλησε για την «στρατηγική συμμαχία» που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια.

Επιδίδοντας τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, η πρέσβης Σιούλι Νταβίντοβιτς ξεκίνησε σημειώνοντας το τελευταίο σημαντικό γεγονός στις σχέσεις των δύο χωρών που ήταν «η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την απόκτηση νέου Υπεράκτιου Περιπολικού Σκάφους εξοπλισμένου με προηγμένα συστήματα».

Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Διαπιστευτήρια νέας Πρέσβη του Κράτους του Ισραήλ στην Κυπριακή Δημοκρατία



Η συμφωνία αυτή, πρόσθεσε η Νταβίντοβιτς, σηματοδοτεί «ένα ακόμη βήμα στην ενίσχυση της συνεργασίας Ισραήλ – Κύπρου στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας στην περιοχή, καθώς και της ευρύτερης στρατηγικής και πολυδιάστατης συμμαχίας που ενώνει τις δύο χώρες μας».

Συνεχίζοντας η Ισραηλινή πρέσβης αναφέρθηκε στις σχέσεις των δύο χωρών που γνώρισαν «αξιοσημείωτη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια». Είπε ότι «η εταιρική σχέση μεταξύ των κρατών μας έχει σχεδιαστεί πρώτα και κύρια για να υπηρετεί τα συμφέροντα των λαών μας. Αυτό αποτυπώνεται στους πολλούς τομείς συνεργασίας μας, από την άμυνα και την ενέργεια έως το εμπόριο, την υγεία, τον τουρισμό και πέραν αυτών».

Η συλλογική μας προσπάθεια στον τομέα της ενέργειας, ανέφερε στη συνέχεια, αντανακλά όχι μόνο τα κοινά μας συμφέροντα, αλλά και την κοινή μας ευθύνη να συμβάλουμε στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, βιώσιμου και διασυνδεδεμένου ενεργειακού μέλλοντος για την περιοχή μας. Αναφέρθηκε επίσης στην ενισχυμένη συνεργασία σε διμερές και τριμερές επίπεδο, καθώς και στο πλαίσιο του σχήματος 3+1, η οποία «μπορεί να αποφέρει απτά αποτελέσματα, συμβάλλοντας στην περιφερειακή σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη ευημερία της Ανατολικής Μεσογείου».

Οι τρεις τομείς πάνω στους οποίους θα εργαστεί για ενίσχυση της συνεργασίας είναι:

Ο τομέας της ετοιμότητας και της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Ο αναδυόμενος τομέας της τεχνητής νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας.

Ενδυνάμωση των δεσμών στην εκπαίδευση, την έρευνα και τον πολιτισμό.

Στην αντιφώνησή του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε μεταξύ άλλων πως η ανοδική πορεία στις σχέσεις των δύο χωρών καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των σχέσεων: από τις πολιτικές υποθέσεις, την ασφάλεια και την άμυνα και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, έως την ενέργεια, τη διασυνδεσιμότητα, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την καινοτομία και την τεχνολογία, καθώς και την υγεία, την πολιτική προστασία και την ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Τέλος, υπογράμμισε πως «η τριμερής μας συνεργασία με την Ελλάδα και το σχήμα 3+1 με τις Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν περαιτέρω αυτή την εταιρική σχέση και συμβάλλουν στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία».