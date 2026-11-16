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Την απόφασή τους να μην συμμετάσχουν στη σημερινή συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, για το νέο Σύστημα Διορισμού Εκπαιδευτικών, γνωστοποίησαν ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ, εκφράζοντας έντονες διαφωνίες με την πρόταση του Υπουργείου.

Σε επιστολή της προς την Υπουργό, η ΟΕΛΜΕΚ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια ουσιαστικού διαλόγου, καθώς, όπως αναφέρει, η φιλοσοφία της κυβερνητικής πρότασης παραμένει αμετάβλητη. Προειδοποιεί, παράλληλα, ότι η εφαρμογή της θα οδηγήσει σε θυματοποίηση εκπαιδευτικών, θα εντείνει την εργασιακή ανασφάλεια και θα δημιουργήσει προβλήματα στη στελέχωση των σχολείων.

Η οργάνωση ζητεί όπως της γνωστοποιηθεί γραπτώς ποια σημεία έχουν αλλάξει, ώστε να τα εξετάσει και να διατυπώσει εκ νέου τη θέση της.

Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής: «Σε συνέχεια της πρόσκλησης που αποστείλατε με ηλεκτρονικό μήνυμα την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026, προς τις τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις, σας ενημερώνουμε ότι η ΟΕΛΜΕΚ δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση της Δευτέρας, 16 Νοεμβρίου, για το Σύστημα Διορισμού Εκπαιδευτικών. Την ίδια μέρα που αποστείλατε την πρόσκληση, δηλώσατε σε τηλεοπτικές σας παρεμβάσεις ότι ο διάλογος έχει ήδη διεξαχθεί σε δύο φάσεις και ότι η φιλοσοφία της πρότασης του Υπουργείου δεν πρόκειται να αλλάξει. Η μέχρι σήμερα πορεία των συζητήσεων ήταν ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε και την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Οι δηλώσεις αυτές, σε συνδυασμό με την πορεία των συζητήσεων, δεν αφήνουν περιθώριο για ουσιαστικό διάλογο επί των βασικών σημείων διαφωνίας. Ο διάλογος δεν μπορεί να είναι διεκπεραιωτικό στοιχείο μιας προειλημμένης απόφασης. Υπενθυμίζουμε ότι, η ΟΕΛΜΕΚ έχει καταθέσει γραπτώς τις θέσεις της, καμία από τις οποίες δεν έχει υιοθετηθεί, ενώ συγκεκριμένα ερωτήματα που σας έχουμε υποβάλει παραμένουν ακόμα αναπάντητα από τις 23/10/2026, παρά την δέσμευσή σας στη συνάντησή μας στις 26/10/26 ότι θα τα απαντούσατε γραπτώς».

«Η εφαρμογή της πρότασής σας, όπως έχει κατατεθεί, πέραν των προβλημάτων που θα δημιουργήσει για την στελέχωση των σχολικών μονάδων, θα οδηγήσει στη θυματοποίηση εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν στο δημόσιο σχολείο, τόσο από τον Κατάλογο Διοριστέων όσο και από τον Πίνακα Διορισίμων. Παράλληλα, θα εντείνει την εργασιακή ανασφάλεια των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, αφήνοντας αβέβαιη τόσο τη συνέχιση της υπηρεσίας τους όσο και την προοπτική μόνιμου διορισμού τους. Οι στρεβλώσεις που θα προκύψουν θα επηρεάσουν όλους όσοι διεκδικούν διορισμό, από τους σημερινούς υποψήφιους μέχρι τη νέα γενιά εκπαιδευτικών, και θα υπονομεύσουν τη λειτουργία του νέου συστήματος στο σύνολό του», συνεχίζει.

«Χρειάζεται, επομένως, πραγματική βούληση από πλευράς του ΥΠΑΝ να επανεξετάσει ουσιαστικά τα σημεία διαφωνίας και να προχωρήσει στις αναγκαίες αλλαγές, ώστε το νέο Σχέδιο Διορισμού να είναι δίκαιο για όλους και να μπορεί να εφαρμοστεί ομαλά στην πράξη», προστίθεται.

«Σε περίπτωση που το ΥΠΑΝ έχει τροποποιήσει την πρότασή του, σας ζητούμε να μας γνωστοποιήσετε γραπτώς ποια σημεία έχουν αλλάξει, ώστε η ΟΕΛΜΕΚ να τα εξετάσει και να διατυπώσει εκ νέου τη θέση της», καταλήγει.

Την επιστολή υπογράφουν ο Πρόεδρος της Οργάνωσης, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου και ο Γεν. Γραμματέας Ανδρέας Μαυρίτσας.

Δεν θα παραστεί στη συνάντηση ούτε η ΠΟΕΔ

Στη συνάντηση δεν θα παραστεί ούτε η ΠΟΕΔ. Η οργάνωση ενημέρωσε την κ. Μιχαηλίδου σε επιστολή που της απέστειλε, ζητώντας από την Υπουργό να προχωρήσει “στις αναγκαίες αλλαγές, ώστε το νέο Σχέδιο Διορισμού να είναι δίκαιο για όλους και να μπορεί να εφαρμοστεί ομαλά στην πράξη”.

Σε σχέση με την πρόσκληση για τη συνάντηση που έλαβε από την Υπουργό, το ΔΣ της ΠΟΕΔ επαναλαμβάνει τη διαφωνία της οργάνωσης σε σχέση με τις βασικές πρόνοιες της πρότασης του Υπουργείου σε σχέση με το νέο Σχέδιο Διορισμού.

“Η εφαρμογή της πρότασής σας, όπως έχει κατατεθεί, πέραν των προβλημάτων που πιθανόν να δημιουργήσει στη στελέχωση των σχολικών μονάδων, θα οδηγήσει με βεβαιότητα, στην απόλυση εκατοντάδων εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν στο Δημόσιο Σχολείο. Παράλληλα, θα εντείνει την εργασιακή ανασφάλεια των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, αφήνοντας αβέβαιη τόσο τη συνέχιση της υπηρεσίας τους όσο και την προοπτική μόνιμου διορισμού τους”, σημειώνεται.

Προστίθεται πως “οι στρεβλώσεις που θα προκύψουν, θα επηρεάσουν όλους όσοι διεκδικούν διορισμό, από τους σημερινούς υποψηφίους μέχρι τη νέα γενιά εκπαιδευτικών, και θα υπονομεύσουν τη λειτουργία του νέου συστήματος στο σύνολό του. Χρειάζεται, επομένως, πραγματική βούληση από πλευράς σας, ώστε να επανεξεταστούν ουσιαστικά τα σημεία διαφωνίας και να προχωρήσετε στις αναγκαίες αλλαγές, ώστε το νέο Σχέδιο Διορισμού να είναι δίκαιο για όλους και να μπορεί να εφαρμοστεί ομαλά στην πράξη”, τονίζεται.

“Θεωρούμε ότι μια συνάντηση μαζί σας θα μπορούσε να είναι ουσιαστική και εποικοδομητική, εφόσον προηγουμένως μας γνωστοποιήσετε την πρόθεσή σας να επανεξετάσετε και να διαφοροποιήσετε τις επίμαχες πρόνοιες της πρότασής σας. Η πραγματοποίηση μιας συνάντησης προϋποθέτει την ύπαρξη ουσιαστικού περιθωρίου σύγκλισης και την έμπρακτη διάθεση για αναζήτηση λύσεων”, αναφέρει το ΔΣ της ΠΟΕΔ.

Σημειώνει πως “ο διάλογος δεν μπορεί να είναι διακοσμητικό στοιχείο μιας προειλημμένης απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση, η διατήρηση των συγκεκριμένων προνοιών διαιωνίζει το εργασιακό αδιέξοδο και καθιστά μια συνάντηση, χωρίς σαφή προοπτική αλλαγών, απλώς διεκπεραιωτική, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο και αποτέλεσμα, ενώ σημειώνουμε ότι ερωτήματα που σας έχουν τεθεί σε προηγούμενες συναντήσεις μας, παραμένουν αναπάντητα”.

“Για τους πιο πάνω λόγους, σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ δεν μπορεί να παραστεί στη σημερινή συνάντηση. Αναμένουμε από πλευράς σας ενημέρωση κατά πόσο προτίθεστε να τροποποιήσετε την πρότασής σας επί των συγκεκριμένων ζητημάτων, έτσι ώστε να καθοριστεί νέα ημερομηνία συνάντησης”, προστίθεται στην επιστολή.

“Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει η αναγκαία ανταπόκριση, με στόχο την εξεύρεση δίκαιης και αμοιβαία αποδεκτής λύσης, η οποία θα διασφαλίζει τόσο την εργασιακή ασφάλεια και προοπτική των εκπαιδευτικών, όσο και την εύρυθμη λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου. Αντιλαμβάνεστε ότι, σε περίπτωση που επιμένετε στις θέσεις σας, οι οποίες θυματοποιούν χιλιάδες εκπαιδευτικούς που ήδη εργάζονται στο Δημόσιο Σχολείο, η δυναμική μας αντίδραση θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη”, καταλήγει η επιστολή την οποία υπογράφουν η Πρόεδρος και ο ΓΓ της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου και Χάρης Χαραλάμπους.