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Ολοκληρώθηκε η καταβολή της χρηματικής ενίσχυσης €280.000 από το Stelios Philanthropic Foundation προς οικογένειες των νεκρών από τη βύθιση του ferry στα ανοικτά της βόρειας ακτής της Κύπρου

€10.000 καταβλήθηκαν μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον πλησιέστερο συγγενή κάθε θανόντος

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, Δημιουργός και Ιδιοκτήτης της easy family of brands (www.easy.com & www.easyHistory.info), Ιδρυτής και Πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation (https://steliosfoundation.com.cy/) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της χρηματικής ενίσχυσης συνολικού ύψους €280.000 προς τους πλησιέστερους συγγενείς των 28 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη βύθιση του φέρι μποτ, η οποία σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου 2026, λίγα μίλια ανοικτά της βόρειας ακτής της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, χρηματική δωρεά ύψους €10.000 ανά δικαιούχο, κατατέθηκε από το Stelios Philanthropic Foundation, μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, υλοποιώντας τη δέσμευση για την παροχή άμεσης χρηματικής στήριξης στις οικογένειες που έχουν πληγεί.

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου εκφράζει εκ νέου τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους των νεκρών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έμπρακτης συμπαράστασης προς όσους βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του ναυαγίου: «Κανένα χρηματικό ποσό δεν μπορεί να αναπληρώσει την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου ούτε να απαλύνει τον πόνο των οικογενειών. Ελπίζω, ωστόσο, ότι η χρηματική αυτή δωρεά των €10.000 προς τον πλησιέστερο συγγενή κάθε θανόντος, θα προσφέρει κάποια οικονομική ανακούφιση και θα αποτελέσει μια έμπρακτη χειρονομία στήριξης και αλληλεγγύης σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο».

Παράλληλα, το Stelios Philanthropic Foundation εκφράζει τη συμπαράστασή του στις οικογένειες που έχουν πληγεί και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε όλους τους συγγενείς των νεκρών.

INFO: Stelios Philanthropic Foundation

Στόχος του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος Stelios Philanthropic Foundation είναι η προσφορά στην κοινωνία, η στήριξη διάφορων φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων στις χώρες όπου o Σερ Στέλιος και η οικογένεια του έχουν ζήσει και εργαστεί: στην Κύπρο, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, το Μονακό και τη Γαλλία.

Σημαντικές δράσεις του Stelios Philanthropic Foundation στην Κύπρο είναι τα Δικοινοτικά Βραβεία Επιχειρηματικής Συνεργασίας και τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας με απονομή χρηματικών επάθλων στους νικητές, η πρωτοβουλία «Φαγητό από Καρδιάς» σε χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, η οικονομική ενίσχυση ευάλωτων ομάδων και πληγέντων από σοβαρές καταστροφές, η οικονομική αρωγή σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και η χρηματοδότηση υποτροφιών σε νέους για τη φοίτησή τους σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.