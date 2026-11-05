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Σε ανάκληση 52 οχημάτων διαφόρων κατασκευαστών, λόγω ελαττωματικού αερόσακου TAKATA, προχώρησε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, το οποίο συστήνει στους ιδιοκτήτες να μην τα χρησιμοποιούν μέχρι την αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, υπάρχει πιθανότητα ρήξης του πυροκροτητή του αερόσακου και εκτόξευσης μεταλλικών θραυσμάτων, με κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.

Τα επηρεαζόμενα οχήματα τέθηκαν σε καθεστώς ανάκλησης και στους ιδιοκτήτες τους αποστάληκε ενημερωτικό SMS, στον αριθμό επικοινωνίας που είναι καταχωρισμένος στο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος.

Παράλληλα, θα εφαρμοστεί η προβλεπόμενη διαδικασία ενημέρωσης των ιδιοκτητών από τους διανομείς ή αντιπροσώπους των κατασκευαστών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στο 22807000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση recalls@rtd.mcw.gov.cy.