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Οστό από ανθρώπινο κρανίο, που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι σε ακτή της Δεκέλειας, έθεσε σε κινητοποίηση τις βρετανικές Βάσεις, που ξεκίνησαν εξετάσεις για να λύσουν το μυστήριο, μέσω διαδικασίας ταυτοποίησης, που αναμένεται να είναι χρονοβόρος.

Το μέρος του ανθρώπινου κρανίου εντόπισε πολίτης την ώρα που περπατούσε στην παραλία Σαββόπουλος στη Δεκέλεια. Αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία των βρετανικών Βάσεων, αναφέροντας πως εντόπισε κάτι που προσομοιάζει με ανθρώπινο οστό.

Επί τόπου έσπευσαν μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων των βρετανικών Βάσεων, που εντόπισαν το εύρημα που διαπιστώθηκε πως είναι τμήμα του πίσω μέρους ανθρώπινου κρανίου. Εκτιμάται πως το μέρος του ανθρώπινου κρανίου ξεβράστηκε από τη θάλασσα. Η σκηνή αποκλείστηκε και ακολούθησαν εξετάσεις στην ακτή χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε άλλο που να παραπέμπει σε ανθρώπινη σορό.

Στην περιοχή κλήθηκε και ανθρωπολόγος που επιθεώρησε το εύρημα, ενώ θ’ ακολουθήσουν εξειδικευμένες εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί το φύλο, αλλά και ο εκτιμώμενος χρόνος θανάτου. Σύμφωνα με την ενημέρωση των ΒΒ «δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση του ανθρώπινου οστού, τον χρόνο ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε, καθώς και τη χρονολόγησή του».

Οι βρετανικές Βάσεις αναμένεται να συνεργαστούν και με τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υπόθεση, ενώ θ’ αναζητηθούν δεδομένα για πρόσωπα που είχαν δηλωθεί ως ελλείποντα πριν από χρόνια και δεν ανευρέθηκαν. Σημειώνεται πως στην ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί ναυάγια σκαφών, στα οποία επέβαιναν μετανάστες από τη Συρία και τον Λίβανο, κάποιοι εκ των οποίων αγνοούνται.