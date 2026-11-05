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Καθοριστική η συμβολή των φαρμακοποιών στην επιτυχία της πρωτοβουλίας

Με την παράδοση επιταγής ύψους €15.000 στο Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες» ολοκληρώθηκε η εκστρατεία της ADVANCIS Κύπρου, η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Παιδικό και Εφηβικό Καρκίνο.

Το ποσό αντιστοιχεί στο 10% των αγορών προϊόντων ADVANCIS που πραγματοποίησαν οι φαρμακοποιοί κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου και διατέθηκε για την ενίσχυση του έργου του Ιδρύματος, στηρίζοντας τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Οι φαρμακοποιοί αγκάλιασαν την πρωτοβουλία και συνέβαλαν έμπρακτα στο αποτέλεσμα, δίνοντας ουσιαστική δύναμη σε μια κοινή προσπάθεια προσφοράς και αλληλεγγύης.

Παράλληλα, η εκστρατεία υποστηρίχθηκε από ένα ευρύ πλάνο επικοινωνίας, με παρουσία στα φαρμακεία, στα μέσα ενημέρωσης, στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, στα social media και μέσα από συνεργασίες με δημιουργούς περιεχομένου, ενισχύοντας την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τον παιδικό και εφηβικό καρκίνο.

Η ADVANCIS Κύπρου ευχαριστεί θερμά τους φαρμακοποιούς που πίστεψαν στην πρωτοβουλία και τη στήριξαν έμπρακτα, καθώς και όλους όσοι βοήθησαν το μήνυμα να φτάσει ακόμη πιο μακριά.

Μαζί, τα καταφέραμε. Γιατί όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, η προσφορά γίνεται ελπίδα.