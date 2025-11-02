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1. Τα τελευταία χρόνια η ελληνική αγορά ακινήτων προσελκύει το ενδιαφέρον Κυπρίων επενδυτών. Τι είναι αυτό που τους οδηγεί στην Αθήνα;

Η Αθήνα προσφέρει κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για έναν επενδυτή: διαφορετικές επιλογές ακινήτων, που μπορούν να εξυπηρετήσουν διαφορετικούς στόχους. Κάποιος μπορεί να αναζητά μια κατοικία για το παιδί του που σπουδάζει στην Ελλάδα, κάποιος άλλος ένα διαμέρισμα που θα αποφέρει εισόδημα από μακροχρόνια μίσθωση και ένας τρίτος μια δεύτερη κατοικία, την οποία θα χρησιμοποιεί και ο ίδιος.

Για τους Κύπριους υπάρχει, φυσικά, το πλεονέκτημα της εγγύτητας, της κοινής γλώσσας και της εξοικείωσης με την ελληνική πραγματικότητα. Όμως δεν πιστεύω ότι αυτά αρκούν για να εξηγήσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι στην Αθήνα μπορεί κανείς να επιλέξει ανάμεσα σε περιοχές με διαφορετικό προφίλ ζήτησης. Άλλα χαρακτηριστικά αναζητά ένας νέος επαγγελματίας που θέλει να ζει κοντά στο κέντρο και άλλα μια οικογένεια που χρειάζεται μεγαλύτερους και λειτουργικούς χώρους.

Αυτό που διαπιστώνουμε μέσα από τις συζητήσεις μας με ενδιαφερόμενους αγοραστές είναι ότι οι ερωτήσεις τους γίνονται ολοένα πιο ουσιαστικές. Δεν αρκούνται στο πού βρίσκεται ένα ακίνητο. Θέλουν να γνωρίζουν την ποιότητα της κατασκευής, το κόστος απόκτησης, τις δυνατότητες μίσθωσης, τα έξοδα συντήρησης και την προοπτική μεταπώλησής του.

Η Αθήνα εξακολουθεί να προσφέρει επιλογές. Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι να αγοράσει κάποιος απλώς ένα ακίνητο στην Αθήνα, αλλά να επιλέξει εκείνο που ανταποκρίνεται στον πραγματικό επενδυτικό του στόχο.

2. Υπάρχουν ακόμη ευκαιρίες στο κέντρο και ποιες περιοχές θεωρείτε πως παρουσιάζουν ενδιαφέρον σήμερα;

Ναι, υπάρχουν ευκαιρίες, αλλά όχι απαραίτητα εκεί όπου συγκεντρώνεται κάθε φορά η μεγαλύτερη δημοσιότητα. Το κέντρο της Αθήνας δεν είναι μία ενιαία αγορά. Ακόμη και δύο ακίνητα στην ίδια γειτονιά μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική επενδυτική αξία, ανάλογα με το σημείο, την κατάσταση του κτιρίου, τη διαρρύθμιση και το κόστος απόκτησης.

Το Παγκράτι, για παράδειγμα, συνδυάζει την εγγύτητα στο κέντρο με μια ιδιαίτερα ζωντανή καθημερινότητα. Διαθέτει αγορά, εστίαση, πολιτισμό και γειτονιές με έντονο οικιστικό χαρακτήρα. Είναι μια περιοχή που μπορεί να ενδιαφέρει τόσο κάποιον που αναζητά κατοικία για προσωπική χρήση όσο και έναν αγοραστή που εξετάζει τη μακροχρόνια μίσθωση. Εκεί αναπτύσσουμε το Pagkrati Centrale, με έμφαση στη σύγχρονη και λειτουργική κατοικία.

Το Κουκάκι έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η γειτνίαση με την Ακρόπολη, η πρόσβαση στο ιστορικό κέντρο και η αναγνωρισιμότητα της περιοχής δημιουργούν ενδιαφέρον από ελληνικό και διεθνές κοινό. Με το Acropolis Cityscape επενδύουμε σε αυτή την τοποθεσία, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στον σχεδιασμό των κατοικιών και στη δυνατότητά τους να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες.

Η Κυψέλη είναι μια άλλη περίπτωση. Διαθέτει σημαντικό υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα, το οποίο, όταν αξιοποιείται σωστά, μπορεί να αποκτήσει νέα ζωή. Το Kypseli Living εντάσσεται σε αυτή τη λογική: στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων ενός ακινήτου μέσα σε μια ιστορική γειτονιά της Αθήνας.

Θα έλεγα, επομένως, ότι ένας επενδυτής πρέπει να εξετάζει τέσσερα πράγματα: Την τιμή αγοράς, την ποιότητα και λειτουργικότητα του ακινήτου, τη ζήτηση για τη συγκεκριμένη κατηγορία κατοικίας και το συνολικό κόστος διατήρησής του.

Μια δημοφιλής διεύθυνση δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση επιτυχίας. Μερικές φορές ένα σωστά σχεδιασμένο διαμέρισμα σε μια λιγότερο προβεβλημένη τοποθεσία μπορεί να αποτελεί πιο ενδιαφέρουσα επιλογή από ένα ακριβότερο ακίνητο σε μια περιοχή υψηλής ζήτησης.

3. Ποια είναι η φιλοσοφία της Vitruvius Development και τι τη διαφοροποιεί στην αγορά;

Στη Vitruvius Development δεν ξεκινάμε από το ερώτημα «τι μπορούμε να κατασκευάσουμε;», αλλά από το «ποιος θα κατοικήσει σε αυτό το ακίνητο και ποιες ανάγκες πρέπει να εξυπηρετεί;».

Αυτή η διαφορά επηρεάζει όλη τη διαδικασία. Από την επιλογή της τοποθεσίας και την αξιολόγηση του ακινήτου μέχρι τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, τη διαρρύθμιση και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

Για παράδειγμα, σε ένα αστικό διαμέρισμα δεν αρκεί να έχουμε μια ελκυστική αρχιτεκτονική εικόνα. Μας ενδιαφέρει πώς αξιοποιούνται τα τετραγωνικά μέτρα, αν οι χώροι έχουν φυσικό φωτισμό, αν υπάρχει επαρκής αποθήκευση και αν η κατοικία μπορεί να παραμείνει λειτουργική καθώς αλλάζουν οι ανάγκες των ανθρώπων.

Ένα ακόμη στοιχείο της προσέγγισής μας είναι ότι δραστηριοποιούμαστε τόσο σε νέες αναπτύξεις όσο και στην αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων. Η Αθήνα διαθέτει μεγάλο αριθμό κτιρίων που μπορούν, με τον κατάλληλο σχεδιασμό και τις αναγκαίες παρεμβάσεις, να αποκτήσουν μια νέα προοπτική.

Αυτό αποτυπώνεται και στη διαφορετικότητα των έργων μας. Το Pagkrati Centrale, το Acropolis Cityscape και το Kypseli Living αν και είναι στο κέντρο της Αθήνας, είναι τρεις τελείως διαφορετικές προτάσεις γιατί κάθε έργο συνδέεται με τα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας του και με το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Για εμάς, η ποιότητα μιας ανάπτυξης δεν κρίνεται μόνο από την εικόνα της την ημέρα που παραδίδεται. Κρίνεται και από το πώς λειτουργεί στην καθημερινότητα, πόσο καλά διατηρείται και κατά πόσο εξακολουθεί να καλύπτει πραγματικές ανάγκες ύστερα από χρόνια.

Θέλουμε να δημιουργούμε κατοικίες που δεν είναι απλώς ελκυστικές προς πώληση, αλλά ουσιαστικά καλές για να ζει κανείς σε αυτές.

4. Η απόσταση συχνά δημιουργεί ανασφάλεια. Πώς μπορεί ένας Κύπριος να αγοράσει ακίνητο στην Αθήνα με σιγουριά, χωρίς να βρίσκεται διαρκώς στην Ελλάδα;

Η εμπιστοσύνη δεν δημιουργείται με υποσχέσεις. Χτίζεται με ενημέρωση, διαφάνεια και συνέπεια. Για εμάς είναι σημαντικό ο επενδυτής να έχει σαφή εικόνα του ακινήτου που εξετάζει, της πορείας του έργου και των επόμενων βημάτων. Kαι ξέρουμε πως χρειάζεται να γνωρίζει τι αγοράζει, ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα και ποιες διαδικασίες απαιτούνται μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η ομάδα μας διαθέτει τεχνογνωσία στην ανάπτυξη, στην κατασκευή και στη διαχείριση ακινήτων, γεγονός που μας επιτρέπει να προσφέρουμε συντονισμένη υποστήριξη σε διαφορετικά στάδια της επένδυσης.

Παράλληλα, θεωρούμε απαραίτητο κάθε αγοραστής να πραγματοποιεί τους προβλεπόμενους νομικούς και τεχνικούς ελέγχους με τους κατάλληλους ανεξάρτητους επαγγελματίες. Η σωστή ενημέρωση και ο έλεγχος είναι μέρος μιας υπεύθυνης επενδυτικής απόφασης.

Ο στόχος μας είναι ο πελάτης να αισθάνεται ότι, παρότι βρίσκεται στην Κύπρο, έχει έναν σταθερό συνεργάτη στην Αθήνα, με τον οποίο μπορεί να επικοινωνεί και να παρακολουθεί την εξέλιξη της επένδυσής του.

5. Ποιο είναι το όραμά σας για τη Vitruvius Development τα επόμενα χρόνια; Τι θέση έχει η Κύπρος στα αναπτυξιακά σας σχέδια;

Θέλουμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε ακίνητα που συνδυάζουν ποιοτική αρχιτεκτονική, λειτουργικότητα και μακροπρόθεσμη αξία. Η Αθήνα παραμένει στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας, με έργα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κατοικίας και συμβάλλουν στην αναβάθμιση των περιοχών όπου υλοποιούνται.

Ταυτόχρονα, ενισχύουμε την εξωστρέφειά μας και επιδιώκουμε να δημιουργούμε σταθερές σχέσεις με επενδυτές από το εξωτερικό.

Η Κύπρος έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Οι στενοί δεσμοί των δύο χωρών αποτελούν μια εξαιρετική βάση, αλλά η πραγματική προοπτική μιας συνεργασίας κρίνεται από την ποιότητα των έργων, την αξιοπιστία και την υποστήριξη που προσφέρουμε. Η φιλοδοξία μας δεν είναι απλώς να διαθέσουμε περισσότερα ακίνητα σε Κύπριους αγοραστές. Είναι να αποτελέσουμε έναν σταθερό συνεργάτη για όσους θέλουν να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, με σωστή πληροφόρηση και ξεκάθαρη επενδυτική στρατηγική.

Vitruvius Development

Κανάρη 11, Κολωνάκι, Αθήνα

www.vitruvius-development.com

info@vtr-invest.com

+30 211 182 3834