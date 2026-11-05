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Για κανένα από τα Καταγγελλόμενα πρόσωπα, δεν τεκμηριώνεται ούτε προκύπτει στοιχειοθέτηση οποιασδήποτε πράξης διαφθοράς, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Αρχή κατά της Διαφθοράς σε σχέση με την καταγγελία εκ μέρους του υποστράτηγου εν αποστρατεία Ανδρέα Ζωνιά.

Ο τελευταίος είχε υποβάλει πολύ σοβαρές καταγγελίες στην Αρχή κατά της Διαφθοράς την άνοιξη του 2023 σε βάρος 10 αξιωματούχων ανώτατου επιπέδου, έναν εκ των οποίων είχε καταγγείλει προηγουμένως στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Αρχηγείου Αστυνομίας για πλαστογραφία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, στην οποία δεν κατονομάζεται ως καταγγέλλων ο Ανδρέας Ζωνιάς, προέκυψαν τα εξής ευρήματα:

«Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης, μετά την αξιολόγηση του συνόλου των μαρτυριών και των τεκμηρίων που τέθηκαν ενώπιόν τους, κατέληξαν σε ομόφωνη Έκθεση, η οποία υποβλήθηκε προς την Αρχή. Ακολούθως, η Έκθεση εγκρίθηκε από τον Επίτροπο Διαφάνειας και τα Μέλη.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, για κανένα από τα Καταγγελλόμενα πρόσωπα, δεν τεκμηριώνεται ούτε προκύπτει στοιχειοθέτηση οποιασδήποτε πράξης διαφθοράς. Από την προσαχθείσα μαρτυρία ή/και τα τεκμήρια ουδόλως προκύπτει οιοδήποτε μεμπτόν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής, εκ μέρους των δέκα (10) Καταγγελλόμενων προσώπων. Ειδικότερα, από την εξασφαλισθείσα μαρτυρία αλλά και την μετέπειτα αξιολόγηση του υλικού που λήφθηκε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας οι ισχυρισμοί του Καταγγέλλοντος απορρίφθηκαν στο σύνολό τους.

Να διευκρινιστεί ότι, η μη δημοσιοποίηση ονομάτων στην παρούσα Ανακοίνωση έγκειται στο γεγονός ότι ουδέν μεμπτόν διαπιστώθηκε σε σχέση με τα εμπλεκόμενα στην Καταγγελία πρόσωπα. Μάλιστα, εκ μέρους της Αρχής τηρήθηκε η πρόνοια 15 των Κανονισμών, για δημοσιοποίηση ονόματος συγκεκριμένου καταγγελλόμενου προσώπου, για τα στοιχεία του οποίου δόθηκε ευρεία δημοσιότητα και απέστειλε επιστολή προς το εν λόγω πρόσωπο, με σκοπό την εξασφάλιση της συγκατάθεσης δημοσιοποίησης του ονόματός του, πλην όμως ουδεμία ανταπόκριση υπήρξε».

Η ανακοίνωση της Αρχής