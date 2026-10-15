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Ερωτηματικά προκύπτουν από πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του γνωστού επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό της Κύπρου μέσω της υπόθεσης του «μαύρου βαν».

Ο Ισραηλινός επιχειρηματίας σε αποκλειστική δήλωσή του στον Alpha Κύπρου, την περασμένη Δευτέρα προβάλλει τη θέση ότι τον συσχετίζουν αυθαίρετα με τον Αβραάμ Σαχάκ Άβνι, επίσης γνωστό από την επιχειρηματική δραστηριοποίησή του στην Κύπρο στον κλάδο ασφάλειας. Θέση για την οποία, ωστόσο, προκαλούνται αμφιβολίες από τα ήδη δημοσιευμένα γεγονότα.

«Γνωρίζω τον κ. Αβραάμ Σαχάκ Άβνι. Πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιήθηκε μέσω ξεχωριστών εταιρειών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» τονίζει μεταξύ άλλων στη μακροσκελή του τοποθέτησή του.

Έγγραφα που έχουν κατατεθεί στον Έφορο Εταιρειών, όμως, δείχνουν επαγγελματική σχέση μεταξύ Ντίλιαν και Αβράαμ Σαχάκ Άβνι. Όπως είχε αποκαλύψει ο «Φ» τον Αύγουστο του 2022, αμφότεροι συμμετείχαν στην ίδια εταιρεία.

Ο λόγος για την Poltrex που ιδρύθηκε στις 3/10/2018 και σ΄ αυτήν είχαν παρουσία οι Ντίλιαν και Άβνι. Συγκεκριμένα από τις 10/6/2019 είχε ως μοναδικό μέτοχο (1.000 μετοχές) την εταιρεία Intellexa Limited, συμφερόντων του Ταλ Ντίλιαν. Την 1η Σεπτεμβρίου του 2019, δηλαδή τρεις μήνες αργότερα, διευθυντής και γραμματέας της Poltrex ανέλαβε ο κ. Άβνι, που υπήρξε συνεργάτης του τότε κυβερνώντος ΔΗΣΥ και της Αστυνομίας Κύπρου.

Η Poltrex στις 16/10/2019 μετονομάστηκε σε Alchemycorp LTD, με τους Ντίλιαν και Άβνι να συμμετέχουν στην ιδιοκτησία και τη διεύθυνση της εταιρείας, αντίστοιχα, μέχρι και τις 24 Φεβρουαρίου του 2020. Τρεις μήνες προηγουμένως και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2019 είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους από τις κυπριακές Αρχές, για την υπόθεση του βαν των παρακολουθήσεων (ακυρώθηκαν σε μεταγενέστερο χρονικό στάδιο κατόπιν ένδικων μέσων που έλαβε ο δικηγόρος τους).

Στις 24/2/2020 κι ενώ καταζητούνταν, οι Άβνι και Ντίλιαν ο έλεγχος της εταιρείας παραδόθηκε στον μόνιμο κάτοικο Καναδά Γιαρόν Λεβγκόρεν. Ο τελευταίος εμφανίστηκε εν μια νυκτί ως μέτοχος της πρώην Poltrex και νυν Alchemycorp LTD, καθώς και αξιωματούχος της.

Ωστόσο, η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας παρέμεινε η ίδια: «Αλέξανδρου Παναγούλη, 1, NOVEL TOWER, 6057, Λάρνακα, Κύπρος». Πρόκειται για το κτήριο όπου συστεγάζονταν οι εταιρείες των Άβνι (NCIS) και Ντίλιαν (WiSpear) και ήταν το επίκεντρο ερευνών της Αστυνομίας τον Νοέμβριο του 2019 για την υπόθεση του βαν.

Να θυμίσουμε ακόμη ότι οι δυο επιχειρηματίες, σύμφωνα πάντα με τις αστυνομικές έρευνες και μαρτυρία που παρουσιάστηκε σε Επαρχιακό Δικαστήριο, μοιράζονταν εξοπλισμό και υπαλλήλους στο κτήριο, ενώ το βαν παρακολουθήσεων που ανήκε στην WiSpear του Ντίλιαν, ήταν σταθμευμένο σε υπόγειο χώρο της NCIS Intelligence and Security Systems LTD του κ. Άβνι.

Όσο δε για τον κ. Γιαρόν Λεβγκόρεν, σύμφωνα με το Εθνικό Μητρώο Εταιρειών της Ουγγαρίας, είναι αξιωματούχος της Cytrox Holdings Zrt. Εδώ να σημειωθεί ότι η Cytrox Σκοπίων φέρεται να ανέπτυξε το περίφημο Predator.

Σε συνέντευξη του Ντίλιαν στο Forbes στις 5 Αυγούστου του 2019, σημειωνόταν πως η Cytrox διασώθηκε από εταιρεία του έναντι ενός ποσού της τάξεως των 5.000.000 δολαρίων.

Η εγγεγραμμένη στην Ουγγαρία CYTROX HOLDINGS ZRT., είχε ως αξιωματούχο πρόσωπο Ελληνοκυπριακής καταγωγής που συσχετίζεται και με τον κ. Ντίλιαν.

Πολύ αργότερα, τον Μάρτιο του 2024, σε επίσημο σημείωμα που συνοδεύει κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ σε εταιρείες και πρόσωπα, ο Ντίλιαν φέρεται ως ο ιδρυτής του Ομίλου Intellexa που συνδέεται άμεσα με τις εταιρείες που φέρουν την ονομασία “Intellexa”, την CYTROX HOLDINGS ZRT. και την Cytrox A.D. (Σκοπίων). Παρουσιαζόταν να ελέγχει μερικώς ή πλήρως τις εταιρικές αυτές οντότητες.

Ο «Φ» είχε επικοινωνήσει τον Αύγουστο του 2022 με εκπρόσωπο των κ.κ. Ντιλίαν και Άβνι για να λάβει θέση για τη διασύνδεση με την εγγεγραμμένη στην Κύπρο εταιρεία. Η εφημερίδα μας προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον κ. Ντίλιαν και χθες, χωρίς, ωστόσο, κάποιο αποτέλεσμα.