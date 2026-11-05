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Η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε κέρδη μετά τη φορολογία €383 εκατ. το εννεάμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αυξημένα κατά 9% σε ετήσια βάση. Η διοίκηση αναβάθμισε τον στόχο για την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων και διατήρησε τον στόχο για τακτική διανομή του 70% των κερδών του 2026, καθώς και για πρόσθετο μέρισμα έως 20% της κερδοφορίας του έτους.

Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε €131 εκατ. το τρίτο τρίμηνο, παραμένοντας στα επίπεδα του δεύτερου τριμήνου. Στο εννεάμηνο, τα βασικά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση, στα €0,88. Η τράπεζα παρουσιάζει τα βασικά μεγέθη των αποτελεσμάτων της σε υποκείμενη βάση.

Άνοδος 9% σε εξυπηρετούμενα δάνεια και καταθέσεις

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων έφτασε τα €11,6 δισ., σημειώνοντας αύξηση 7% από την αρχή του έτους και 9% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Ο διευθύνων σύμβουλος του Συγκροτήματος, Πανίκος Νικολάου, απέδωσε την αύξηση κυρίως στην εγχώρια ζήτηση για δανεισμό.

Οι καταθέσεις ανήλθαν σε €23,5 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου, αυξημένες κατά 6% από την αρχή του έτους και κατά 9% σε ετήσια βάση. Το μεγαλύτερο μέρος τους προέρχεται από πελάτες λιανικής.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αντιστοιχούσαν στο 1% του συνόλου των δανείων. Η τράπεζα κατέγραψε καθαρή πίστωση 14 μονάδων βάσης για πιστωτικές ζημιές, κυρίως λόγω αντιστροφής ζημιών που είχε αναγνωρίσει για συγκεκριμένους πελάτες. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 36%, μετά την αναπροσαρμογή για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη και εισφορές.

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 18,9% και ενδιάμεσο μέρισμα €0,24

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) έφτασε το 18,9% στο εννεάμηνο. Με βάση την επίδοση αυτή, η διοίκηση τοποθετεί πλέον τον στόχο για το σύνολο του 2026 στο ανώτερο μέρος του εύρους μεταξύ 10% και 20% («high teens»).

Η οργανική δημιουργία κεφαλαίων ανήλθε σε 341 μονάδες βάσης στο εννεάμηνο. Ο κ. Νικολάου εκτίμησε ότι η τράπεζα βρίσκεται σε πορεία υπέρβασης του ετήσιου στόχου των 350 έως 400 μονάδων βάσης.

Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 20,6% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 25,2%. Οι δύο δείκτες περιλαμβάνουν τα μη ελεγμένα κέρδη του τρίτου τριμήνου, αφού αφαιρεθεί η πρόβλεψη για τακτική διανομή του 70%, που αποτελεί το ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής της τράπεζας.

Τον Οκτώβριο, η Τράπεζα Κύπρου κατέβαλε ενδιάμεσο μέρισμα €0,24 ανά κοινή μετοχή. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή διαμορφώθηκε στα €6,21 μετά την πληρωμή του μερίσματος, αυξημένη κατά 11% από την αρχή του έτους.

Η συμφωνία με την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως

Μετά τη λήξη του εννεαμήνου, τον Οκτώβριο, η Τράπεζα Κύπρου ολοκλήρωσε την απόκτηση χαρτοφυλακίου από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως (CDB). Η συναλλαγή αφορούσε εξυπηρετούμενα δάνεια περίπου €130 εκατ. και καταθέσεις περίπου €440 εκατ. Κατά τον κ. Νικολάου, το τίμημα ήταν κοντά στην ονομαστική αξία.

Για την κυπριακή οικονομία, ο διευθύνων σύμβουλος σημείωσε ότι η επίσημη πρόβλεψη για την ανάπτυξη το 2026 αναθεωρήθηκε από περίπου 2,5% σε περίπου 3%, ρυθμό που αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ως παράγοντες που στηρίζουν την ανάπτυξη ανέφερε τη χαμηλή ανεργία, την ανάκαμψη του τουρισμού προς τα επίπεδα του 2025 και τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης, με μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ.