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Σε ανακατατάξεις και αλλαγή στη δομή της ηγεσίας της προχωρά η Τράπεζα Κύπρου, με τη διοίκηση του τραπεζικού ιδρύματος να ενημερώνει χθες τους εργαζομένους για τις αποφάσεις της, αφού με αυτές θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία διαδοχής του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και Chief of Business, Δρ. Χάρη Πουαγκαρέ, ο οποίος αφυπηρετεί στο τέλος του έτους.

Συγκεκριμένα, οι αλλαγές θα εφαρμοστούν από την 1η Δεκεμβρίου 2026, με την αφυπηρέτηση δηλαδή του Δρ. Χάρη Πουαγκαρέ, ο οποίος είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Διευθυντής Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (deputy CEO) της Τράπεζας Κύπρου από τον Ιανουάριο του 2022.

Ειδικότερα, με βάση τη νέα οργανωτική δομή, ο τίτλος deputy CEO που κατέχει σήμερα ο κ. Πουαγκαρέ καταργείται με την αφυπηρέτηση του και ταυτόχρονα δημιουργείται μια νέα θέση, αυτή του Chief of Wholesale Banking (Cyprus), την οποία αναλαμβάνει ο Δημήτρης Θ. Δημητρίου, που σήμερα είναι Chief Risk Officer της τράπεζας. Υπό την ευθύνη του θα έχει τη Διεύθυνση Corporate & SME Banking και τα International Business Units.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η μετάβαση του κ. Δημητρίου από τη θέση του Chief Risk Officer σε έναν καίριο επιχειρηματικό ρόλο με άμεση σύνδεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις ΜμΕ και τη διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από τραπεζικούς κλάδους ως μία πολύ σημαντική απόφαση, αφού εστιάζει στην εξέλιξη της νέας γενιάς στελεχών στην κυπριακή τραπεζική.

Αυτές είναι οι αλλαγές

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, ενημέρωσε χθες το προσωπικό για τις αποφάσεις της Διοίκησης, ανακοινώνοντάς τους παράλληλα και άλλες αλλαγές που αφορούν ειδικά τις επιχειρηματικές λειτουργίες της τράπεζας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν:

➤ Ο Δημήτρης Θ. Δημητρίου, σήμερα Chief Risk Officer, αναλαμβάνει τη θέση του Chief of Wholesale Banking (Cyprus), με ευθύνη για τη Διεύθυνση Corporate & SME Banking και τα International Business Units

➤ Ο Στέφανος Λαζάρου, σήμερα Manager Strategy & Market Risk, αναλαμβάνει τη θέση του Chief Risk Officer.

➤ Η Άννα Σοφρωνίου, σήμερα Director REMU & RRU, αναλαμβάνει τη θέση της Executive Director International Corporate Banking & Wealth, με ευθύνη για το International Corporate Banking & Project Syndication, το Shipping, το Private & Affluent Banking, τη CISCO και το Institutional Wealth Management & Custody.

Το «ευχαριστώ» στον Πουαγκαρέ

Ο CEO της Τράπεζας Κύπρου, στην ανακοίνωσή του προς τα μέλη του προσωπικού, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τον Δρ. Χάρη Πουαγκαρέ για την πολύχρονη προσφορά του στο Συγκρότημα, κάνοντας ιδιαίτερο λόγο για τη σημαντική συμβολή του στην πορεία της τράπεζας, αλλά και για τη συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια. Ο κ. Νικολάου τού ευχήθηκε υγεία και κάθε καλό στο νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά του.

Μετά από 35 χρόνια

Ο Δρ. Χάρης Πουαγκαρέ είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας Κύπρου από τον Ιανουάριο του 2022.

Έχει υπό την ευθύνη του τις Διευθύνσεις Επιχειρήσεων και Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών.

Εντάχθηκε στο δυναμικό της Τράπεζας Κύπρου το 1991 και εργάστηκε σε καίριες θέσεις στους τομείς της Λιανικής Τραπεζικής, των Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Ασφαλιστικών Εργασιών και των Ψηφιακών Καναλιών.

Πριν από την ένταξή του στην Τράπεζα Κύπρου, ο Χάρης Πουαγκαρέ εργάστηκε για δύο χρόνια στη Βοστώνη, ως σύμβουλος – πολιτικός μηχανικός.

Κατέχει πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού (πενταετούς φοίτησης) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών, στην Ελλάδα, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στην Επιστήμη των Πολιτικών Μηχανικών από το Massachusetts Institute of Technology (MIT) των ΗΠΑ.

Είναι, μεταξύ άλλων, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Κέντρου Καινοτομίας IDEA, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου και μέλος των Δ.Σ. του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου και της Jinius.