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Βαρύ εξακολουθεί να είναι το τίμημα της διάσωσης του Συνεργατισμού για τους φορολογούμενους πολίτες. Στο δημοσιονομικό κόστος των €2 δισ. προστίθενται ερωτήματα για ενδεχόμενες οικονομικές απώλειες εκατομμυρίων από τη διαχείριση της περιουσίας του.

Προβληματισμό προκαλούν τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην ειδική έκθεσή της για την ΚΕΔΙΠΕΣ, στην οποία καταγράφονται, επίσης, προβληματικές προσλήψεις, προαγωγές χωρίς αναβαθμισμένα καθήκοντα και ανεπαρκείς μηχανισμοί ελέγχου.

Παρά τα δισεκατομμύρια που διέθεσε το κράτος για τη διάσωση του Συνεργατισμού, ανοικτές παραμένουν οι οικονομικές εκκρεμότητες, ενώ σοβαρά ερωτήματα εγείρονται για τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας που απέμεινε.

Το νήμα από την αρχή

Πιάνοντας την άκρη του νήματος, η Ελεγκτική Υπηρεσία εκτιμά στα €2 δισ. τη συνολική δημοσιονομική επιβάρυνση από τη διάσωση του πάλαι ποτέ κραταιού Συνεργατισμού για την περίοδο 2014 – 2030. Από την κρατική στήριξη των €3,54 δισ. του 2018, προβλέπεται ανάκτηση του 90%, αφήνοντας ακάλυπτα €340 εκ. Το 2030 αναμένεται να παραμείνουν δάνεια και ακίνητα ονομαστικής αξίας €2,4 δισ., με αβέβαιη την ανακτήσιμη αξία τους.

Απώλειες από πωλήσεις μετοχών

Στα ουσιαστικά ευρήματα του ελέγχου περιλαμβάνεται εκτιμώμενη αρνητική οικονομική επίπτωση €9 – €12 εκ. από την πώληση μετοχών που κατείχε ο Συνεργατισμός σε Συνεργατικές Εμπορικές Εταιρείες. Η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε αδυναμίες στις αποτιμήσεις και στα οικονομικά στοιχεία των διαπραγματεύσεων, επισημαίνοντας ότι «δεν επέτρεψαν να τεκμηριωθεί ότι εξασφαλίστηκε το βέλτιστο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα».

Η Ελεγκτική στέκει και στις συμφωνίες με την Altamira, ενώ ψέγει το γεγονός ότι για περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια ίσχυε «ένα ανεπαρκές πλαίσιο παρακολούθησης και ελέγχου της απόδοσης της Altamira Cyprus».

Διευθυντές χωρίς προσόντα και υφιστάμενους

Ιδιαίτερα είναι τα ευρήματα για το προσωπικό. Η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι προσλήφθηκε προϊστάμενος χωρίς την απαιτούμενη πενταετή εμπειρία σε υπεύθυνη θέση στον τομέα των ακινήτων, αφού «το σύνολο της προηγούμενης του εμπειρίας ήταν σε κατώτερη θέση».

Σε άλλη περίπτωση, διευθυντική θέση πληρώθηκε από υπάλληλο με πτυχίο διετούς φοίτησης, χωρίς να ελεγχθεί κατά πόσο ο τίτλος σπουδών πληρούσε τις απαιτήσεις της θέσης. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση διευθυντικής θέσης για την οποία υποβλήθηκαν 11 υποψηφιότητες. Μόνο ο προσληφθείς πληρούσε πλήρως τις απαιτήσεις της προκήρυξης, γεγονός που, σύμφωνα με την Ελεγκτική, «δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς» ως προς τον υπερβολικά εξειδικευμένο καθορισμό των προσόντων. Μάλιστα, η Υπηρεσία της οποίας προΐσταται δεν διαθέτει άλλους υπαλλήλους.

Αίσθηση προκαλούν και τα ευρήματα για τις προαγωγές. Παραχωρήθηκαν «προαγωγές, χωρίς αυτές να συνοδεύονται από ανάληψη αναβαθμισμένων καθηκόντων». Εννέα Υπηρεσίες και Τμήματα διέθεταν διευθυντές ή προϊσταμένους χωρίς υφισταμένους, ενώ 22 ενστάσεις προαγωγών παρέμεναν ανεξέταστες.

Δάνειο χωρίς εξασφαλίσεις στην Αστυνομία

Στην Αστυνομία διαβιβάστηκε καταγγελία για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σχετικά με δάνειο αρχικού ύψους €540.000. Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, το 2017 αφαιρέθηκαν τα εμπράγματα βάρη από ακίνητα που είχαν δοθεί ως εξασφάλιση του δανείου, με αποτέλεσμα το ανεξόφλητο υπόλοιπο να παραμείνει χωρίς εξασφάλιση.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση, «το υπόλοιπο του δανείου, το οποίο δεν εξυπηρετείται, είναι πλέον χωρίς εξασφάλιση». Το δάνειο εξακολουθεί να μην εξυπηρετείται και η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Αστυνομία, αφού προηγουμένως ζητήθηκαν οι απόψεις της ΚΕΔΙΠΕΣ.