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Σε πεδίο μαζικών αναδιαρθρώσεων και επαναδιαπραγμάτευσης των όρων των δανειακών συμβάσεων μετατρέπεται η κυπριακή τραπεζική αγορά το φθινόπωρο του 2026. Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, που ανακοινώθηκαν στις 3 Νοεμβρίου και αφορούν τον Σεπτέμβριο του 2026, αποκαλύπτουν μια κρίσιμη πραγματικότητα: ένα στα τρία ευρώ στις τράπεζες είναι αναδιάρθρωση δανείου.

Ένα τεράστιο μέρος της τραπεζικής δραστηριότητας δεν αφορά νέο χρήμα στην αγορά, αλλά τη μάχη δανειοληπτών και επιχειρήσεων να τροποποιήσουν τα υφιστάμενα δάνειά τους για να αντέξουν το αυξημένο κόστος δανεισμού. Η ανάλυση των επίσημων δεδομένων δείχνει ότι οι αναδιαρθρώσεις αποτελούν πλέον το βασικό εργαλείο «ανάσας» για την οικονομία, με τις επιχειρήσεις να ηγούνται αυτού του κύματος.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο συνολικός όγκος συμβάσεων είναι €896,8 εκατ., τα καθαρά νέα δάνεια (νέο χρήμα) €596,2 εκατ. και το μέγεθος των αναδιαρθρώσεων €300,6 εκατ. Αυτό σημαίνει ότι το 33,5% της συνολικής τραπεζικής δραστηριότητας του μήνα αφορούσε δάνεια που έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, επιμήκυνσης της διάρκειας ή αλλαγής επιτοκίου, προκειμένου να γίνουν ξανά βιώσιμα για τους οφειλέτες.

Η ανάγκη για αναδιάρθρωση δεν είναι ομοιόμορφη σε όλες τις κατηγορίες των δανείων. Ο επιχειρηματικός κόσμος είναι η κατηγορία που δέχεται το μεγαλύτερο βάρος και πιο συγκεκριμένα οι μεγάλες εταιρείες (με δάνεια άνω του €1 εκατ.) προχώρησαν σε μαζικές αναδιαρθρώσεις παλαιών οφειλών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο συνολικός όγκος των δανείων είναι €635,7 εκατ. εκ των οποίων τα καθαρά νέα δάνεια είναι €376,7 εκατ. και ο όγκος των αναδιαρθρώσεων €259,0 εκατ. Οι αριθμοί δείχνουν ότι το 40,7% των μεγάλων επιχειρηματικών συμβάσεων αφορούσε αναδιαρθρώσεις και οι επιχειρήσεις έσπευσαν στις τράπεζες καθώς το επιτόκιο για τη συγκεκριμένη κατηγορία σημείωσε απότομο άλμα στο 4,40% τον Σεπτέμβριο (από 3,67% τον προηγούμενο μήνα).

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δάνεια έως €1 εκατ., κατέγραψαν αναδιαρθρώσεις ύψους €11,2 εκατ. (συνολικές συμβάσεις €56,6 εκατ. μείον €45,4 εκατ. τα καθαρά δάνεια), με το επιτόκιο να πιέζεται στο 4,76%. Στα καταναλωτικά δάνεια, μόλις €1,5 εκατ. αφορούσε αναδιαρθρώσεις, με το επιτόκιο της κατηγορίας να υποχωρεί στο 6,45%.

Στα νοικοκυριά, η ανάγκη για αναδιαρθρώσεις είναι αισθητά μικρότερη, καθώς οι ιδιώτες επιλέγουν εξαρχής διαφορετική στρατηγική άμυνας. Τέλος Σεπτεμβρίου ο συνολικός όγκος των δανείων ήταν €163,7 εκατ., εκ των οποίων τα καθαρά νέα δάνεια €135,1 εκατ. και ο όγκος αναδιαρθρώσεων €28,6 εκατ. (το 17,4% του συνόλου). Αξίζει να αναφερθεί για ακόμη μια φορά ότι αντί να αναδιαρθρώνουν παλαιά δάνεια, οι Κύπριοι γυρίζουν την πλάτη στο κυμαινόμενο ρίσκο. Το 90,2% των νέων στεγαστικών εκδίδεται πλέον με σταθερό επιτόκιο, εκμεταλλευόμενο τη μείωση του μέσου στεγαστικού επιτοκίου στο 3,88%.

Το γεγονός ότι οι τράπεζες προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις διευκολύνεται από ένα βασικό μέγεθος: την υπερβάλλουσα ρευστότητα. Ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) των κυπριακών τραπεζών βρίσκεται στο εξωπραγματικό 305% (έναντι 182% του ευρωπαϊκού διαμέσου). Αυτή η αφθονία μετρητών σημαίνει ότι οι τράπεζες δεν πιέζονται για άμεσες ρευστοποιήσεις.