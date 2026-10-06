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Πάνω από τα €2 δισ. ανήλθε η συνολική αποπληρωμή κρατικής βοήθειας από την ΚΕΔΙΠΕΣ, μετά τη νέα καταβολή €60 εκατ. σε μετρητά για το τρίτο τρίμηνο του 2026. Παράλληλα, στο Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» έχουν ενταχθεί 978 κατοικίες, ενώ ο τελικός αριθμός αναμένεται να ξεπεράσει τις 2.000.

Σύμφωνα με την ΚΕΔΙΠΕΣ, από την έναρξη των εργασιών της το 2018, η συνολική αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας που είχε λάβει η πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα διαμορφώθηκε σε €2,002 δισ.

Το ποσό αναλύεται ως εξής:

€1,820 δισ. σε αποπληρωμές μετρητών.

€48 εκατ. από τη μεταβίβαση 247 ακινήτων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

€121 εκατ. σε δαπάνες υλοποίησης του Σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης», για την ένταξη 978 κατοικιών.

€13 εκατ. σε άλλες αποπληρωμές, όπως δόσεις του Σχεδίου «Εστία».

Πέραν της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας, η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει εξοφλήσει υποχρεώσεις €355 εκατ. της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Αυτές αφορούν το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης προσωπικού του 2018, τη Συμφωνία Μεταφοράς Εργασιών και το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων με την πρώην Ελληνική Τράπεζα, καθώς και άλλες μικρότερες υποχρεώσεις.

Επιπλέον, έχει καταβάλει €158 εκατ. προς κρατικές υπηρεσίες ως φορολογία.

Η εταιρεία διατηρεί ταμειακό απόθεμα €50 εκατ. για τη χρηματοδότηση του «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» και ακόμη €30 εκατ. για την εξόφληση υποχρέωσης προς την Eurobank Limited. Η δεύτερη αφορά την επαναγορά χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων που ήταν ενταγμένα στο Σχέδιο Εγγύησης Δανείων, το οποίο τερματίστηκε στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Η υποβολή αιτήσεων για το Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με τον συνολικό αριθμό τους να υπερβαίνει τις 4.500.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ, ως φορέας υλοποίησης, συνεχίζει την επεξεργασία των αιτήσεων. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί 1.307 κατοικίες, από τις οποίες οι 978 έχουν ήδη ενταχθεί στο Σχέδιο. Σύμφωνα με την εκτίμηση της εταιρείας, οι κατοικίες που τελικά θα ενταχθούν αναμένεται να ξεπεράσουν τις 2.000.