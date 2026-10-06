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H προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οκτωβρίου, η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, είναι ανάμεσα στα θέματα που θα απασχολήσουν τη Σύνοδο των ηγετών των εννέα μεσογειακών κρατών MED9, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, στο Σπλιτ της Κροατίας, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα αναχωρήσει απόψε για το Σπλιτ, θα συμμετάσχει στο πλαίσιο της Συνόδου, στη θεματική συζήτηση που πραγματοποιείται ενόψει της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή και των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Θα ακολουθήσει συζήτηση στη θεματική με τίτλο «Βιώσιμη Μεσόγειος», στην οποία θα συμμετέχει και ο Πρίγκηπας Αλβέρτος του Μονακό, ενώ στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι υπόλοιποι ηγέτες της MED9 θα παρακαθήσουν σε γεύμα εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου θα συζητηθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην παρουσία και του Πρίγκιπα-Διαδόχου της Ιορδανίας.

Στις 3.30μμ (ώρα Κύπρου), οι ηγέτες θα δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου και υπηρεσιακούς παράγοντες, θα επιστρέψει στην Κύπρο το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου..