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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είπε την Τρίτη ότι θα προτείνει κοινή συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη για την ερχόμενη εβδομάδα, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει θετική ανταπόκριση.

Ερωτηθείς, κατά την άφιξή του στην τελετή έναρξης του Δικαστικού Έτους που διοργανώνει το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, κατά πόσον έχει καθοριστεί η ημερομηνία καθόδου της κ. Ολγκίν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι βρίσκεται σε επαφή με την κ. Ολγκίν αλλά ότι θα ανακοινώσει η ίδια την ημερομηνία.

“Να σας πω ότι και σήμερα θα ζητήσω από τον Τ/κ ηγέτη να διευθετηθεί συνάντηση για την ερχόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να υπάρξει θετική ανταπόκριση για να συνεχιστεί μία συζήτηση που ξεκίνησε και πριν να πάμε στη Νέα Υόρκη αλλά και βάσει των δεδομένων, των συζητήσεων που είχαμε με τον ΓΓ του ΟΗΕ“.

Είμαστε εδώ, ανέφερε, για να υπάρξει πρόοδος, προσθέτοντας ότι “υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχουν ιδέες που αφορούν και τα τρία θέματα που ζήτησε ο ΓΓ του ΟΗΕ”.

“Ιδέες, οι οποίες από πλευράς του ΓΓ του ΟΗΕ έγιναν αποδεκτές με θετικό πρόσημο και είμαστε εδώ να συνεχίσουμε. Για αυτό το λόγο ζήτησα ήδη από τον διαπραγματευτή να επικοινωνήσει με την τουρκοκυπριακή πλευρά να προτείνει κοινή συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα” συνέχισε.

Σε ερώτηση κατά πόσο υπάρχει ανησυχία για το σενάριο για Τούρκο ΓΓ του ΟΗΕ, ο Πρόεδρος είπε ότι “η Τουρκία κάνει τη δουλειά της, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας” και πρόσθεσε ότι “υπάρχουν πολλά σενάρια, πολλά ονόματα τα οποία δεν βρίσκονται στον κατάλογο που συζητά αυτή τη στιγμή το ΣΑ του ΟΗΕ”.

Πρόσθεσε ότι είμαστε σε επαφή και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας αλλά και με άλλες χώρες και παρακολουθούμε τις εξελίξεις.

“Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή περισσότερο να αναφέρω. Εκείνο που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι η δουλειά που γίνεται στο παρασκήνιο παρά οι δημόσιες δηλώσεις” είπε.

ΚΥΠΕ