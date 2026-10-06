Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Κυβέρνηση τόλμησε να πάρει στη Βουλή μια μεταρρύθμιση που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της Νομικής Υπηρεσίας, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε ότι η Κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις σε σχέση με τις υποψηφιότητες για νέο ΓΓ των ΗΕ.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην Τελετή Έναρξης του Νέου Δικαστικού Έτους του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, και κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες για υποψηφιότητα νέου ΓΓ των ΗΕ από την Τουρκία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «απάντησα, ήδη, σε αυτό το ερώτημα. Η Τουρκία κάνει τη δουλειά της, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Υπάρχουν πολλά σενάρια, πολλά ονόματα που βρίσκονται στον κατάλογο που συζητεί αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε σε επαφή και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και με άλλες χώρες και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή περισσότερο να αναφέρω.

Αυτή τη στιγμή εκείνο που έχει σημασία είναι η δουλειά που γίνεται στο παρασκήνιο παρά οι δημόσιες δηλώσεις».

Ερωτηθείς αν έχει καθοριστεί η ημερομηνία καθόδου της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κας Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαι σε επαφή με την κα Ολγκίν, δεν έχω ημερομηνία να ανακοινώσω, θα ανακοινώσει η ίδια την ημερομηνία. Και σήμερα θα ζητήσω από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να διευθετηθεί συνάντηση για την ερχόμενη βδομάδα και ελπίζω να υπάρξει θετική ανταπόκριση, για να συνεχιστεί μια συζήτηση που ξεκίνησε και πριν πάμε στη Νέα Υόρκη, αλλά και βάσει των δεδομένων, των συζητήσεων που είχαμε με τον ΓΓ των ΗΕ. Είμαστε εδώ, πολύ συγκεκριμένα, επαναλαμβάνω, για να υπάρξει πρόοδος. Υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχουν ιδέες που αφορούν και τα τρία θέματα που ζήτησε ο ΓΓ, ιδέες, οι οποίες από πλευράς του ΓΓ έγιναν αποδεκτές με θετικό πρόσημο, είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε. Για αυτό τον λόγο ζήτησα, ήδη, από τον Διαπραγματευτή να επικοινωνήσει με την τουρκοκυπριακή πλευρά και να προτείνει συνάντηση την ερχόμενη βδομάδα».

Σε ερώτηση τι κάνει η Κυβέρνηση για να αμβλύνει το φαινόμενο που αφορά αγορά καυσίμων από τα κατεχόμενα από πλευράς Ελληνοκυπρίων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η Κυβέρνηση έχει επενδύσει ένα ποσό πέραν του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών, ειδικότερα στο θέμα των καυσίμων, τιμές που αυξάνονται λόγω εξωγενών παραγόντων και όχι λόγω εσωτερικών παραγόντων και είναι μια πολύ ευτυχής συγκυρία που η Κυβέρνηση έχει την οικονομική δυνατότητα, ακριβώς λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής, να στηρίζουμε τους συμπατριώτες μας. Και είμαστε εδώ, αξιολογούμε καθημερινά τα μέτρα, τα δεδομένα, τις τιμές και παρεμβαίνουμε – και χαίρομαι, επαναλαμβάνω, που έχουμε τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε – εκεί και όπου χρειαστεί».

Σε ερώτηση αν είναι εφικτό να βρεθεί χρυσή τομή στο θέμα της μεταρρύθμισης της Νομικής Υπηρεσίας, λόγω της διαφωνίας Κυβέρνησης και Νομικής Υπηρεσίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν υπάρχει διαφωνία. Ο Γενικός Εισαγγελέας – και είναι απόλυτα σεβαστή η άποψη του- εξέφρασε τη δική του προσωπική άποψη. Από κει και πέρα, η εκτελεστική εξουσία πήρε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων και ευελπιστώ ότι το συντομότερο θα ψηφιστεί. Είναι κάτι που ζητά και η κοινωνία μας και είναι κάτι που είναι μέσα στις εκθέσεις για το κράτος δικαίου στη χώρα μας από ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς.

Είναι μια μεταρρύθμιση η οποία έπρεπε εδώ και καιρό να γίνει, η Κυβέρνηση μας τόλμησε να το πάει στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ευελπιστώ το συντομότερο να υπάρξει θετική κατάληξη».