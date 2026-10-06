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Μείωση των εποπτικών υποχρεώσεων και διεύρυνση του αριθμού των μικρών τραπεζών που δικαιούνται απλουστευμένη εποπτική μεταχείριση προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Οι αλλαγές περιλαμβάνουν αραιότερες αξιολογήσεις, λιγότερα υποχρεωτικά στοιχεία προς υποβολή και μεγαλύτερη ευελιξία στην εταιρική διακυβέρνηση, χωρίς χαλάρωση των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Frank Elderson, μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ και αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου, κεντρικό στοιχείο της προσέγγισης είναι η διεύρυνση της κατηγορίας των μικρών και μη σύνθετων τραπεζών, γνωστών ως SNCIs.

Το σημερινό όριο ενεργητικού των €5 δισ. θα μπορούσε να αυξηθεί έως τα €10 δισ., εφόσον οι εθνικές εποπτικές αρχές το κρίνουν κατάλληλο με βάση τα χαρακτηριστικά της αγοράς τους.

Μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να εντάξει περίπου 150 επιπλέον τράπεζες στο ειδικό καθεστώς, αυξάνοντας έως και στο 85% το ποσοστό των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων που καλύπτονται από αυτό.

Για τις τράπεζες που θα υπάγονται στο διευρυμένο πλαίσιο, η ΕΚΤ προτείνει περιορισμό τόσο της συχνότητας όσο και της έντασης των εποπτικών ελέγχων. Η Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (SREP), μέσω της οποίας ο επόπτης εξετάζει την κατάσταση μιας τράπεζας, θα μπορούσε για ορισμένα ιδρύματα να διενεργείται ανά δύο ή τρία χρόνια.

Αλλαγές προτείνονται και στις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, τα λεγόμενα stress tests. Οι ασκήσεις που απαιτούν εκτεταμένη εργασία από τις ίδιες τις τράπεζες, με τη μέθοδο «bottom-up», θα χρησιμοποιούνται επιλεκτικά. Μεγαλύτερο βάρος θα δίνεται σε κεντρικές ασκήσεις των εποπτικών αρχών, με τη μέθοδο «top-down», ώστε να περιοριστεί ο φόρτος των ιδρυμάτων.

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η προτεινόμενη μείωση στις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων. Τα απαιτούμενα σημεία δεδομένων για τις μικρές τράπεζες θα μπορούσαν να περιοριστούν από περίπου 13.500 σε 700.

Η απλούστευση αναμένεται να μειώσει τη γραφειοκρατία και το λειτουργικό κόστος, ιδίως για ιδρύματα που δεν διαθέτουν το ανθρώπινο δυναμικό και τις τεχνολογικές υποδομές των μεγάλων τραπεζικών ομίλων.

Παράλληλα, προτείνεται μεγαλύτερη ευελιξία στην εταιρική διακυβέρνηση, με περισσότερες δυνατότητες συγχώνευσης επιτροπών και αναλογική εφαρμογή των κανόνων για τις αποδοχές και τις εσωτερικές λειτουργίες.

Η ΕΚΤ υπογραμμίζει ότι η αρχή της αναλογικότητας δεν συνεπάγεται χαμηλότερες απαιτήσεις ασφάλειας. Στόχος είναι οι εποπτικές υποχρεώσεις να προσαρμόζονται στο μέγεθος και στην πολυπλοκότητα των τραπεζών, περιορίζοντας το διοικητικό κόστος και απελευθερώνοντας πόρους για τη λειτουργία τους.

ΑΠΕ–ΜΠΕ