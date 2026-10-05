Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αύξηση στα επιτόκια στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, αλλά και στις προθεσμιακές καταθέσεις των νοικοκυριών, κατέγραψε τον Αύγουστο του 2026 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Το επιτόκιο για αγορά κατοικίας αυξήθηκε στο 4,16%, από 3,78% τον Ιούλιο, ενώ τα καθαρά νέα δάνεια υποχώρησαν στα €251,4 εκατ., από €415 εκατ.

Τα στοιχεία για τα επιτόκια αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων όσων έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης.

Αυξήσεις για νοικοκυριά, μειώσεις για επιχειρήσεις

Το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων ανήλθε στο 7,12%, έναντι 6,94% τον προηγούμενο μήνα.

Στις καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους, το επιτόκιο για τα νοικοκυριά αυξήθηκε στο 1,35%, από 1,27%, ενώ για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες παρέμεινε αμετάβλητο στο 1,56%.

Αντίθετα, τα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων υποχώρησαν. Για δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες έως €1 εκατ., το επιτόκιο μειώθηκε στο 4,45%, από 4,47%. Για ποσά άνω του €1 εκατ., η μείωση ήταν μεγαλύτερη, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,67%, από 4,29%.

Στα €251,4 εκατ. τα καθαρά νέα δάνεια

Τα καθαρά νέα δάνεια μειώθηκαν στα €251,4 εκατ., από €415 εκατ. τον Ιούλιο. Το σύνολο των νέων δανείων διαμορφώθηκε στα €390,1 εκατ., έναντι €686,1 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση καταγράφηκε σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες που παρουσιάζει η ΚΤΚ: