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Το εικονιζόμενο πρόσωπο αναζητείται για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής, η οποία διαπράχθηκε στην επαρχία Αμμοχώστου στις 05/09/2026.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή στην αναγνώριση του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Παραλιμνίου στο τηλέφωνο 23803028, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.