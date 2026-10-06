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Περισσότερα από ένα στα πέντε καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο οκτάμηνο του 2026 ήταν ηλεκτρικά, με το μερίδιό τους να φτάνει το 21,7%, από 15,8% το 2025. Παράλληλα, οι πέντε κύριοι κινεζικοί όμιλοι αυτοκινήτων πλησίασαν συνολικά το 10% των νέων ταξινομήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτου (ACEA), οι συνολικές ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5,3%, στα 7,55 εκατομμύρια. Από αυτές, περίπου 1,64 εκατομμύρια αφορούσαν ηλεκτρικά οχήματα.

Τον Αύγουστο ταξινομήθηκαν σχεδόν 196.500 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ανεβάζοντας το μερίδιό τους περίπου στο 28% της συνολικής αγοράς, έναντι 18% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης συνδέεται, σε έναν βαθμό, με τις αυξημένες τιμές των καυσίμων, τη μεγαλύτερη αυτονομία των οχημάτων, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και τις τιμολογιακές πολιτικές των αυτοκινητοβιομηχανιών.

Στήριξη παρέχουν επίσης τα κίνητρα αγοράς που διατηρούν αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και η ελληνική, ενθαρρύνοντας τους καταναλωτές να επιλέξουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Παρά την άνοδο των ταξινομήσεων, η οικονομική αβεβαιότητα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες της ΕΕ οδηγεί αρκετούς υποψήφιους αγοραστές σε αναβολή της αγοράς ηλεκτρικού οχήματος. Η συντριπτική πλειονότητα των αγοραστών καινούργιων αυτοκινήτων εξακολουθεί να επιλέγει κινητήρες εσωτερικής καύσης με κάποια μορφή υβριδικής τεχνολογίας.

Από την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων επωφελούνται σημαντικά οι κινεζικές μάρκες, οι οποίες διευρύνουν την παρουσία τους στην Ευρώπη με ανταγωνιστικά μοντέλα.

Οι πέντε κύριοι κινεζικοί όμιλοι συγκέντρωσαν μερίδιο 9,6% των συνολικών ταξινομήσεων στην ΕΕ την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου, έναντι 6,2% έναν χρόνο νωρίτερα. Ειδικότερα:

Η BYD αύξησε το μερίδιό της από 0,9% σε 2,4%.

Η SAIC, στην οποία ανήκει η MG, ενίσχυσε το ποσοστό της από 1,9% σε 2,2%.

Η Chery, με τις μάρκες Omoda και Jaecoo, ανέβηκε από 0,5% σε 1,5%.

Η άνοδος καταγράφεται παρά τους δασμούς της ΕΕ στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κίνα.

Ανάκαμψη σημείωσε και η Tesla, με τις ταξινομήσεις της τον Αύγουστο να αυξάνονται κατά 53%.

ΑΠΕ–ΜΠΕ