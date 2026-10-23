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Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το ΤΟΜ στην επαρχία Πάφου, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του επικεφαλής του τμήματος, δεν είναι καινούργια και προκαλεί έντονο προβληματισμό. Ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος, με σημερινή του παρέμβαση τονίζει ότι οι πολίτες δεν είναι δυνατόν να επωμίζονται τις συνέπειες των αδυναμιών στην κάλυψη των αναγκών μιας τόσο σημαντικής δημόσιας υπηρεσίας.

Μετά από παράκληση του προς την Επιτροπή Μεταφορών, επαναφέρθηκε προς συζήτηση το θέμα των ΤΟΜ που κατάθεσε παλαιότερα, είπε. Κατά την συνεδρία, έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα για την υφιστάμενη στελέχωση του ΤΟΜ Πάφου, τον αριθμό των κενών θέσεων, την εξέλιξη της στελέχωσης κατά τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς και για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ο κ. Πάζαρος, ζήτησε να διευκρινιστεί, κατά πόσο έχει αξιολογηθεί η επάρκεια του προσωπικού σε σχέση με τον όγκο εργασίας και τις ανάγκες εξυπηρέτησης των πολιτών, ποια μέτρα προγραμματίζονται για την ενίσχυση του Τμήματος και κατά πόσο υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρωση των κενών θέσεων.

Για τα ίδια ζητήματα έχω ήδη υποβάλει, προ ημερών, κοινοβουλευτικό ερώτημα προς το αρμόδιο υπουργείο, ζητώντας σαφείς απαντήσεις για τις μέχρι σήμερα ενέργειες που έχουν γίνει, τις πραγματικές ανάγκες στελέχωσης και τις ευθύνες από τη διαιώνιση της κατάστασης, αναφέρει.

Η υποστελέχωση μιας δημόσιας υπηρεσίας δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη δικαιολογία για την ταλαιπωρία των πολιτών, καταλήγει στην παρέμβαση του ο κ. Πάζαρος. Αναμένω τις απαντήσεις του υπουργείου και ζητώ συγκεκριμένες ενέργειες, και σαφές χρονοδιάγραμμα για την επίλυση του προβλήματος. Ζητούμενο δεν είναι να καταγράφονται οι ελλείψεις αλλά να δίνονται λύσεις που να βελτιώνουν την καθημερινότητα και την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.