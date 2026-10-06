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Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατά την 37η, 38η και 39η εβδομάδα του 2026 στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate), κοινοποιήθηκαν τα ακόλουθα αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες και εξαρτήματα ως επικίνδυνα προϊόντα.

Το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, (περιλαμβανομένου όσους ενεργούν διαδικτυακά ή εξ αποστάσεως), οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Στη λίστα επικίνδυνων οχημάτων περιλαμβάνονται μοντέλα γνωστών κατασκευαστών όπως Ford, BMW, Jeep, Land Rover, Hyundai, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Audi, Kia, Dodge, Cadillac και Renault Trucks, καθώς και μοτοσικλέτες των BMW Motorrad, BRP Can-Am, Rewaco και Hengjian.

Δείτε τον κατάλογο

Σημειώνει ότι, σε περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προϊόντα αυτά να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα υπό αναφορά αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες, όπως επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες. επισημαίνοντας πως τυχόν κατοχή των πιο πάνω οχημάτων εξετάζεται και με βάση το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος ιδιοκτησίας τους (κοτσάνι) και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό (π.χ εύρος κατασκευής, τύπος/αριθμός μοντέλου) και τα υπό αναφορά εξαρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Υπενθυμίζει ότι στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search, χρησιμοποιώντας τον αριθμό προειδοποίησης κάθε προϊόντος.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ~recalls@rtd.mcw.gov.cy.