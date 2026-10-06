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Στα χέρια των εκπαιδευτικών οργανώσεων βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα, η επικαιροποιημένη πρόταση του υπουργείου Παιδείας, όπως αυτή παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί στο πλαίσιο της συνάντησης της αρμόδιας Υπουργού με την ΠΟΕΔ, την ΟΕΛΜΕΚ και την ΟΛΤΕΚ.

Οι οργανώσεις τώρα που έλαβαν την πρόταση αναμένεται να τη μελετήσουν και να τοποθετηθούν, παρά το γεγονός ότι ήδη έχουν προβεί σε δηλώσεις από το πρωί.

Δείτε την πρόταση εδώ