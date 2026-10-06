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Σε χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών που είχαν αποκλείσει λύκεια προχώρησε η γαλλική αστυνομία την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, ενώ μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς συμμετείχαν στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα κινητοποίηση, στο πλαίσιο των διαμαρτυριών για υποστελεχωμένα σχολεία και απαρχαιωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Την ώρα που πάνω από 115.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα βρίσκονται στους δρόμους η γαλλική αστυνομία, χρησιμοποιεί διάφορα «μη θανατηφόρα» όπλα για τον έλεγχο του πλήθους. Τα όπλα αυτά συχνά επικρίνονται από την αριστερά και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς θεωρούνται επικίνδυνα και ακατάλληλα για χρήση εναντίον εφήβων.

Τα πιο αμφιλεγόμενα είναι η Grenade à Main de Désencerclement (GMD) και το Lanceur de Balles de Défense (LBD). Το πρώτο σημαίνει «χειροβομβίδα κατά της περικύκλωσης», ενώ το δεύτερο «εκτοξευτής αμυντικών βλημάτων».

Οι GMD – που αποκαλούνται sting-balls – ρίχνονται από την αστυνομία στο έδαφος. Προκαλούν έναν δυνατό κρότο και εκτοξεύουν μικρά θραύσματα από καουτσούκ.

Οι LBD – οι οποίες παλαιότερα ονομάζονταν Flashballs – εκτοξεύουν λαστιχένια βλήματα από ειδικό όπλο.

Το αγόρι που έχασε το χέρι του στη Λανς τη Δευτέρα τραυματίστηκε από GMD. Η έρευνα θα καθορίσει αν προσπάθησε να σηκώσει τη χειροβομβίδα, ή αν χτυπήθηκε από αυτήν. Μια LBD έχει κατηγορηθεί για έναν ακόμη σοβαρό τραυματισμό – ένα αγόρι έχασε το μάτι του την περασμένη εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια των ταραχών των «Κίτρινων Γιλέκων» το 2018-2019, οι LBD κατηγορήθηκαν για πολλούς τραυματισμούς στο πρόσωπο διαδηλωτών.

Επιπλέον, η γαλλική αστυνομία αντιμετώπισης ταραχών χρησιμοποιεί κάνιστρα δακρυγόνων, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό εάν έρθουν σε άμεση επαφή με το ανθρώπινο σώμα. Το υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα όπλα χρησιμοποιούνται μόνο ως αναλογική απάντηση σε περιστατικά που κινδυνεύουν να ξεφύγουν από τον έλεγχο.

Στη Ρεν, πόλη στη βορειοδυτική Γαλλία, η αστυνομία αντιμετώπισης ταραχών φαίνεται να χρησιμοποιεί κανόνια νερού, σύμφωνα με εικόνες του ειδησεογραφικού πρακτορείου AFP, ενώ ορισμένοι άνθρωποι προσπαθούν να προστατευτούν χρησιμοποιώντας ομπρέλες.

Μεγάλες οι κινητοποιήσεις και στην επαρχία

Στη Μασσαλία και τη Νάντη, οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό που έγραφαν «Το κράτος σκότωσε τη δημόσια εκπαίδευση» και άλλα παρόμοια μηνύματα, σε κατά κύριο λόγο ειρηνικές συγκεντρώσεις. Στην Τουλούζη, γονείς συμμετείχαν στην πορεία κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου στην πρώτη γραμμή.

Ωστόσο, στο Στρασβούργο, τη Λυών και τη Ρεν, οι διαδηλώσεις εξελίχθηκαν κατά διαστήματα σε βίαιες συγκρούσεις, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων και τους διαδηλωτές να βάζουν φωτιές στους δρόμους και να εκτοξεύουν αντικείμενα.

«Υπάρχει τόσο μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις ελίτ και σε εμάς», δήλωσε ο Hugo Vetzel, πρόσφατα απόφοιτος λυκείου στο Στρασβούργο.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο στα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού, προτού εξαπλωθούν σε ολόκληρη τη χώρα, αποτελώντας σημαντική πρόκληση για την κυβέρνηση του προέδρου Emmanuel Macron, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρούς οικονομικούς περιορισμούς σε μια περίοδο έντονων οικονομικών πιέσεων.

Η Ένωση Μαθητών Λυκείου δήλωσε ότι περισσότερα από τα μισά λύκεια της Γαλλίας είχαν αποκλειστεί ή θα παρέμεναν κλειστά για την ημέρα. Ορισμένες τοπικές εκπαιδευτικές αρχές προσπάθησαν να μεταφέρουν τα μαθήματα στο διαδίκτυο.

«Θέλουμε περισσότερα χρήματα για το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να ανακαινιστούν τα λύκεια», δήλωσε η Roberta, επίσης πρόσφατα απόφοιτη λυκείου, σε διαμαρτυρία έξω από το περίφημο λύκειο Henri IV του Παρισιού. Τα σχολεία αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα, από διαρροές νερού μέχρι προσβολές από αρουραίους, πρόσθεσε.

Χιλιάδες οι συλλήψεις

Η κυβέρνηση έχει απαντήσει στις κινητοποιήσεις με την ανάπτυξη μονάδων αντιμετώπισης ταραχών.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μαθητές και ενώσεις γονέων έχουν κατηγορήσει τις αρχές για χρήση δυσανάλογης βίας εναντίον ανηλίκων. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το κίνημα διαμαρτυρίας έχει υποστεί παρέμβαση από εξωτερικούς παράγοντες και έχει μετατραπεί σε αστική βία.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι 6.100 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαμαρτυριών, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων είναι ανήλικοι. Περισσότερα από 1.800 άτομα αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις, μεταξύ των οποίων 1.483 ανήλικοι, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, χωρίς να διευκρινιστούν οι κατηγορίες.

Τουλάχιστον 715 αστυνομικοί και 215 έφηβοι έχουν τραυματιστεί στις συγκρούσεις, σύμφωνα με το γραφείο του Lecornu.

Ένας έφηβος ακρωτηριάστηκε στο χέρι του, καθώς μαθητές λυκείου συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις καταστολής στη βόρεια Γαλλία τη Δευτέρα. Η περιφερειακή εφημερίδα La Voix du Nord ανέφερε ότι ο 15χρονος έχασε το χέρι του και μέρος του αντιβραχίου του αφού σήκωσε μια χειροβομβίδα που είχε χρησιμοποιήσει η αστυνομία για τη διάλυση του πλήθους.

«Θέλουν να χωρίσουν τους νέους σε “καλούς” και “κακούς” διαδηλωτές», δήλωσε ο Omar Slaouti, καθηγητής λυκείου στο Argenteuil, βορειοδυτικό προάστιο του Παρισιού.

«Αν δεν υπήρχαν κάδοι απορριμμάτων που να καίγονται, η κυβέρνηση δεν θα είχε κάνει πίσω και δεν θα είχε αντιληφθεί τα ζητήματα που διακυβεύονται», πρόσθεσε.

Έξι μήνες πριν από τις εκλογές για την αντικατάσταση του Μακρόν, η κυβέρνησή του και το κόμμα της Λε Πεν, ο Εθνικός Συναγερμός (National Rally), έχουν κατηγορήσει βουλευτές και δημάρχους του αριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) ότι υποδαυλίζουν τις διαμαρτυρίες. Το LFI αρνείται την κατηγορία.

Ο πρωθυπουργός υπόσχεται απάντηση

Ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνύ, έδωσε εντολή στους υπουργούς του να αντιμετωπίσουν τα βασικά αιτήματα των μαθητών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εξασφάλιση αντικατάστασης των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν, η επανεξέταση του σχολικού ωραρίου από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και η ανάγκη για μεγαλύτερα διαλείμματα το μεσημέρι. Η κυβέρνηση θα εξετάσει επίσης τις επισκευές που απαιτούνται στα παλαιότερα σχολικά κτίρια, δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός, ο οποίος ζήτησε από τους υπουργούς να υποβάλουν τις πρώτες προτάσεις τους μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Η γονέας Emilie Lhomme δήλωσε σε διαμαρτυρία έξω από το σχολείο Helene Boucher στο Παρίσι ότι τα λόγια της κυβέρνησης δεν αρκούν.

«Όλα αυτά ακούγονται ωραία, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξουν την καθημερινότητα των παιδιών μας», είπε.

Η εξεύρεση επιπλέον χρημάτων για την εφαρμογή των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων θα είναι δύσκολη. Η κυβέρνηση βρίσκεται υπό πίεση να προσπαθήσει να περιορίσει το διογκούμενο δημοσιονομικό έλλειμμα, καθώς οι ανησυχίες των επενδυτών για το αυξανόμενο χρέος της Γαλλίας, την ασθενή ανάπτυξη και την απροθυμία περιορισμού των κρατικών δαπανών οδηγούν τις αποδόσεις των ομολόγων υψηλότερα.

Η απόδοση των 10ετών γαλλικών ομολόγων έφτασε προσωρινά σε υψηλό 24 ετών, πάνω από το 5%, την περασμένη εβδομάδα.

Η αύξηση του κόστους δανεισμού της Γαλλίας έχει αρχίσει να επηρεάζει ευρύτερα την ευρωζώνη, με την πτώση του ευρώ να αποτελεί το τελευταίο προειδοποιητικό σημάδι για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκύρ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν υπάρχει ανάγκη να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η Μαριν Λε Πεν, η ευρωσκεπτικιστική λαϊκίστρια της ακροδεξιάς που προηγείται στην κούρσα για την προεδρία ενόψει των εκλογών της επόμενης άνοιξης, παρουσίασε σχέδια για δραστική περικοπή των δημόσιων δαπανών εάν εκλεγεί, επιδιώκοντας να ενισχύσει την αξιοπιστία της στα δημοσιονομικά, καθώς η κρίση στην αγορά ομολόγων βαθαίνει.

2.000 λύκεια έχουν κλείσει σε ολόκληρη τη χώρα

Η ένωση μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς οργανωτές των κινητοποιήσεων, δήλωσε ότι 2.000 λύκεια έχουν κλείσει σε ολόκληρη τη χώρα. Η Union Syndicale Lycéenne (USL) αναφέρει επίσης ότι «έχει κινητοποιήσει» όλα τα πανεπιστήμια της χώρας.

Τα στοιχεία της ένωσης για το κλείσιμο των σχολείων διαφέρουν από εκείνα του υπουργείου Παιδείας, το οποίο νωρίτερα ανακοίνωσε ότι 891 σχολεία είχαν αναστείλει τα μαθήματα, είτε πλήρως είτε μερικώς.

Περίπου 86.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, χωρίς να υπολογίζεται το Παρίσι σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, που εκτιμά ότι περίπου 86.000 διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σε ολόκληρη τη Γαλλία την Τρίτη, χωρίς να υπολογίζεται η περιοχή του Παρισιού.

Η διαδήλωση στο Παρίσι επρόκειτο να ξεκινήσει εκείνη την ώρα στις 14:00 τοπική ώρα σύμφωνα με τους διοργανωτές. Οι αρχές ανέμεναν ότι 20.000 έως 40.000 άνθρωποι θα συμμετείχαν.

skai.gr