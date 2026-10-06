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Μέσα σε λίγους μήνες, ο 19χρονος Γαλλοαλγερινός Ριάντ Ρανί έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα των μαθητικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Γαλλία.

Πρόεδρος της Union Syndicale Lycéenne (USL), της Ένωσης Μαθητών Λυκείου, ο νεαρός συνδικαλιστής έχει εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά πρόσωπα του κινήματος, το οποίο διαμαρτύρεται για τις συνθήκες εκπαίδευσης, την έλλειψη εκπαιδευτικών, τις ελλείψεις στις σχολικές υποδομές και τον μεγάλο αριθμό μαθητών στις τάξεις.

Η γαλλική «Le Parisien»﻿, σε προφίλ του Ρανί, τον περιγράφει ως έναν 19χρονο απόφοιτο λυκείου που μεγάλωσε στη Ρουμπέ, στη βόρεια Γαλλία, σε λαϊκό περιβάλλον και ανέπτυξε από νεαρή ηλικία έντονο ενδιαφέρον για την κοινωνική και πολιτική δράση.

Η «Le Monde» και το RTL τον παρουσιάζουν ως μία από τις κεντρικές φωνές των μαθητικών κινητοποιήσεων.

Από τη Ρουμπέ στην κορυφή της USL

Ο Ριάντ Ρανί γεννήθηκε στη Ρουμπέ από Γαλλοαλγερινό πατέρα, ο οποίος ήταν εργάτης, και Γαλλίδα μητέρα, σύμφωνα με το TSA Algérie. Ο ίδιος έχει περιγράψει τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια ως δύσκολα, αναφερόμενος μεταξύ άλλων σε προβλήματα υγείας. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μικρός και, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, είχε ελάχιστη επαφή με τον πατέρα του. Η μητέρα του μάλιστα πέθανε τον Ιανουάριο του 2026 και ο θάνατός της δεν φαίνεται να τον πτόησε στην ενασχόλησή του με τα συνδικαλιστικά του καθήκοντα.

Την περασμένη άνοιξη εξελέγη πρόεδρος της Union Syndicale Lycéenne. Μόλις λίγους μήνες αργότερα βρέθηκε να εκπροσωπεί δημόσια χιλιάδες μαθητές που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Η ταχύτητα με την οποία αναδείχθηκε έχει κάνει τον Ρανί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα του κινήματος, ενώ ο ίδιος εμφανίζεται συχνά στα γαλλικά Μέσα για να εξηγήσει τα αιτήματα των μαθητών και να απαντήσει στην κριτική της κυβέρνησης.

«Ίδιες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές»

Στον πυρήνα της δράσης του βρίσκεται η απαίτηση για ίσες συνθήκες εκπαίδευσης σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Ο Γαλλοαλγερινός μιλά για «τις ίδιες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές λυκείου της Γαλλίας», είτε πρόκειται για σχολεία στις εύπορες συνοικίες του Παρισιού είτε για μαθητές στο Μονπελιέ, στη Μασσαλία ή στη Μαγιότ.

Περιγράφοντας την κατάσταση που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζουν αρκετά λύκεια, αναφέρεται σε προβλήματα όπως οροφές που δεν αντέχουν, πλημμύρες και πύλες ασφαλείας που δεν λειτουργούν. Παράλληλα, καταγγέλλει ελλείψεις εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένες ειδικότητες και υπερβολικά μεγάλες τάξεις.

Σε συνέντευξή του στο RTL, στις 30 Σεπτεμβρίου, ανέφερε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο αριθμός των μαθητών μπορεί να φτάνει τους 32 ή ακόμη και τους 36 ανά τάξη. Ζητά, μεταξύ άλλων, ελάφρυνση των σχολικών προγραμμάτων και ανακαίνιση των υποβαθμισμένων σχολικών κτιρίων.

En quelques jours, Ryad Rani, néobachelier de 19 ans et leader de l’Union syndicale lycéenne, est devenu l’incarnation de la contestation lycéenne.



Une médiatisation expresse qui lui également valu une cabale médiatique, des violences racistes, et même des menaces de mort ⤵… — Le Parisien (@le_Parisien) October 3, 2026

Ιδιαίτερα έντονη είναι η κριτική του για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών. «Κάθε μέρα λαμβάνω δεκάδες μηνύματα από μαθητές και μαθήτριες», είπε, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μια μαθήτρια που «δεν είχε καθηγητή Γαλλικών για επτά μήνες, ενώ στο τέλος της χρονιάς είχε εξέταση».

«Αυτά είναι πραγματικά προβλήματα», υποστηρίζει, εξηγώντας γιατί, κατά την άποψή του, οι μαθητές βγήκαν στους δρόμους.

Η πολιτική δράση και η La France Insoumise

Ο Ρανί δεν είναι άγνωστος στην πολιτική. Τον περασμένο Μάρτιο ήταν υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές του Ουατρελό, όπου κατοικεί, σε ψηφοδέλτιο που υποστηριζόταν από τη La France Insoumise (LFI) του Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Η πολιτική του δράση έχει χρησιμοποιηθεί από επικριτές του για να αμφισβητήσουν την ανεξαρτησία της μαθητικής κινητοποίησης. Ο ίδιος απορρίπτει την κατηγορία περί πολιτικής χειραγώγησης.

«Δεν είμαι μέλος κάποιου πολιτικού κόμματος. Είμαι συνδικαλιστής. Ναι, κάνω πολιτική, γιατί αυτό συνδέεται! Όταν έχουμε διεκδικήσεις, όπως αυτές του κινήματος που έχουμε σήμερα, αναγκαστικά κάνουμε πολιτική», δήλωσε.

Blocages dans les lycées et les universités : "Nous condamnons les violences sur le corps enseignant", assure Ryad Rani, président de l’Union syndicale lycéenne.



Sabrine Kharbach, porte-parole de l'Union étudiante, et Ryad Rani étaient au micro de Quentin Lafay. ➡️… pic.twitter.com/lt9ttTKqos — France Inter (@franceinter) October 2, 2026

Παράλληλα, έχει εξηγήσει ότι η απόφασή του να συμμετάσχει στις δημοτικές εκλογές συνδεόταν με την αντίθεσή του στην άνοδο της Ακροδεξιάς. «Αρνούμαι να μείνω με σταυρωμένα τα χέρια όταν βλέπω την πόλη μου, το διαμέρισμά μου, την περιοχή μου ή τη χώρα μου να κινδυνεύουν να πέσουν στην Ακροδεξιά», ανέφερε.

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά το ίδιο το μαθητικό κίνημα, υποστηρίζει ότι η Ένωση των Μαθητών δεν λειτουργεί ως προέκταση κάποιου κόμματος. Στο RTL δήλωσε ότι χαιρετίζει όλους τους αιρετούς που επισκέπτονται τα μπλόκα των μαθητών, «ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση».

Η σύγκρουση με τον υπουργό Παιδείας

Η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση έγινε ιδιαίτερα εμφανής κατά τη συνέντευξή του στο RTL την περασμένη εβδομάδα, όταν ο 19χρονος κλήθηκε να απαντήσει στις δηλώσεις του υπουργού Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ.

Ο Γάλλος υπουργός είχε υποστηρίξει ότι οι μαθητές διαθέτουν θεσμικά κανάλια διαλόγου μέσα στα σχολεία, μέσω των Συμβουλίων Μαθητικής Ζωής, όπου μπορούν να συζητούν τα προβλήματά τους με τους εκπαιδευτικούς και τις διοικήσεις.

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Ce mercredi sur RTL, Marc-Olivier Fogiel a reçu Ryad Rani présenté comme "président de l'Union syndicale lycéenne"

Or cette personne est un véritable militant LFI qui s’est présenté en mars dernier en 3ème position sur la liste LFI de Thierry Duel aux élections… — Alerte Medias (@AlerteMediasFR) September 30, 2026

Η απάντηση του Ρανί ήταν κατηγορηματική: «Αυτό είναι εντελώς λάθος».

«Όλα τα όργανα διαλόγου που έχουν δημιουργηθεί και διοικούνται από το υπουργείο έχουν εγκαταλειφθεί», υποστήριξε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως οι μαθητές πρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα για να ξεκινήσει ο διάλογος.

Για τον Ρανί, η κινητοποίηση δεν αφορά μόνο τα κτίρια ή τον αριθμό των μαθητών στις τάξεις. Αφορά, όπως υποστηρίζει, την αναγνώριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει καθημερινά η μαθητική κοινότητα.

Στις 2 Οκτωβρίου, ο Ρανί συναντήθηκε με τον υπουργό Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ, μαζί με άλλους εκπροσώπους μαθητικών οργανώσεων. Η συνάντηση, ωστόσο, δεν οδήγησε σε άμεση εκτόνωση της κρίσης, καθώς ο Ρανί υποστήριξε ότι δεν δόθηκαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Ριάντ Ρανί

Ειρηνική κινητοποίηση και αποστάσεις από τα επεισόδια

Σε σχέση με τα επεισόδια που σημειώθηκαν γύρω από τα μαθητικά μπλόκα, ο πρόεδρος της USL καταδίκασε «όλες τις μορφές βίας», αναφερόμενος παράλληλα και σε περιστατικά αστυνομικής βίας και έντασης της κρατικής καταστολής που τροφοδοτεί τη σύγκρουση.

Απέκρουσε επίσης την άποψη ότι το κίνημα έχει «διαβρωθεί» από εξωτερικούς ταραχοποιούς. «Όχι, το κίνημα δεν έχει διαβρωθεί», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες αναφορές συμβάλλουν στην απαξίωση των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, έχει καλέσει τους μαθητές να διατηρήσουν ειρηνικό χαρακτήρα στις δράσεις τους, να είναι «προσεκτικοί και να μην προκαλούν τις δυνάμεις της τάξης».

Ο ίδιος έχει αναφερθεί και στις ρατσιστικές ύβρεις και απειλές που, σύμφωνα με το TSA Algérie, έχει δεχθεί λόγω της γαλλοαλγερινής καταγωγής του. Το ζήτημα, ωστόσο, δεν βρίσκεται στον πυρήνα της δικής του δημόσιας επιχειρηματολογίας, η οποία επικεντρώνεται στα προβλήματα της γαλλικής εκπαίδευσης.

iefimerida.gr