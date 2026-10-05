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Περισσότερα από 400 σχολεία στη Γαλλία αναμένεται να παραμείνουν κλειστά ή να λειτουργήσουν με περιορισμούς τη Δευτέρα, καθώς οι Αρχές προετοιμάζονται για νέα εβδομάδα μαθητικών κινητοποιήσεων.

Τα μαθήματα θα διακοπούν πλήρως ή εν μέρει σε 400 έως 500 σχολεία, καθώς δεν έχουν «εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις ασφαλείας», δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Γκεφρέ.

Ο υπουργός ανέφερε ότι 24 σχολεία έχουν πυρποληθεί ή λεηλατηθεί, ενώ 78 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός των σχολείων που θα κλείσουν τη Δευτέρα θα είναι αντίστοιχος με εκείνον της Παρασκευής, ενώ η κυβέρνηση προβλέπει μια «μερική, σταδιακή επιστροφή στα μαθήματα», δήλωσε ο Γκεφρέ.

Deux hommes de 21 et 24 ans profanent une statue de la Vierge. → https://t.co/YuFaLspgGf pic.twitter.com/Bd53Iul36e — Le Figaro (@Le_Figaro) October 2, 2026

Χιλιάδες μαθητές στους δρόμους

Χιλιάδες έφηβοι πραγματοποίησαν εκτεταμένες διαδηλώσεις και έστησαν οδοφράγματα την περασμένη εβδομάδα, διαμαρτυρόμενοι για αυτό που χαρακτηρίζουν υποχρηματοδότηση και εγκατάλειψη του εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι συγκρούσεις με την αστυνομία αντιμετώπισης ταραχών είχαν ως αποτέλεσμα εκατοντάδες τραυματισμούς και περισσότερες από 5.000 συλλήψεις, κυρίως ανηλίκων, προκαλώντας σοβαρή κρίση στην κεντρώα κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Το Σαββατοκύριακο επικράτησε σχετική ηρεμία, όμως οι οργανωτές των κινητοποιήσεων κάλεσαν σε νέες διαδηλώσεις την Τρίτη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει «συγκεκριμένα μέτρα».

Η κυβέρνηση καταγγέλλει διείσδυση πολιτικών ακτιβιστών

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι πολιτικοί ακτιβιστές έχουν διεισδύσει στις κινητοποιήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από ένα σχολείο στο Παρίσι στις 17 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν στην πρωτεύουσα και την υπόλοιπη Γαλλία.

«Υπάρχουν ακτιβιστές – ιδιαίτερα από την άκρα αριστερά – που έχουν διεισδύσει στο μαθητικό κίνημα των λυκείων, το έχουν αποσπάσει από τους ίδιους τους μαθητές και έχουν επιδοθεί σε ακραία βία», δήλωσε ο Γκεφρέ. «Αυτό σαφώς αποτελεί κίνδυνο τόσο για το προσωπικό όσο και για τους μαθητές μας».

Ο υπουργός υποστήριξε ότι τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού που τραυματίστηκαν έγιναν σκόπιμα στόχος επιθέσεων, κάτι που, όπως είπε, «δεν έχουμε ξαναδεί».

Τα αιτήματα των μαθητών

Οι κινητοποιήσεις αιφνιδίασαν την κυβέρνηση και έφεραν τον Μακρόν αντιμέτωπο με τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων μηνών. Εικόνες από φλεγόμενα οδοφράγματα και αστυνομικούς να χρησιμοποιούν δακρυγόνα, γκλομπ και άλλα μέσα για τη διάλυση των διαδηλώσεων κυριαρχούν στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων.

Στα αιτήματα των μαθητών περιλαμβάνονται οι υπερπλήρεις τάξεις, με έως και 40 παιδιά, τα προβλήματα στα σχολικά κτίρια, οι χαμηλές αμοιβές των εκπαιδευτικών, οι απουσίες προσωπικού και ένα άνισο σύστημα στο οποίο η κοινωνική προέλευση επηρεάζει την επιτυχία.

Άλλες αιτίες διαμαρτυρίας είναι το ασαφές και δύσκολο ηλεκτρονικό σύστημα αιτήσεων για τα πανεπιστήμια, καθώς και οι υψηλές θερμοκρασίες στις σχολικές αίθουσες κατά τη διάρκεια των καυσώνων.

Οι διαδηλωτές κατηγορούν το κράτος ότι έχει αποστασιοποιηθεί από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αναφέρονται σε προβλήματα όπως διαρροές, κατσαρίδες, καταρρεύσεις οροφών και εγκαταλελειμμένα κτίρια. Άλλοι διαμαρτύρονται για το υπερβολικά μεγάλο σχολικό ωράριο και την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού.

Επίθεση σε εκπαιδευτικό

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι τα αιτήματα των μαθητών είναι νόμιμα, καταδικάζει όμως αυτό που χαρακτηρίζει «αστική βία».

Την Κυριακή, η αστυνομία συνέλαβε έναν 16χρονο σε σχέση με επίθεση σε εκπαιδευτικό στη Λα Σιοτά, πόλη στη νότια ακτή της Γαλλίας, μεταξύ Μασσαλίας και Τουλόν.

Ο 59χρονος εκπαιδευτικός περιλούστηκε με βενζίνη και χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης την Παρασκευή.

Πιέσεις και από τα συνδικάτα

Παράλληλα, η κυβέρνηση δέχεται πιέσεις από τα συνδικάτα, τα οποία είχαν προκηρύξει ημέρα απεργίας την περασμένη εβδομάδα, με στόχο να υποχρεώσουν τον νέο πρωθυπουργό, Σεμπαστιάν Λεκορνί, να επανεξετάσει τις περικοπές στον προϋπολογισμό και να εξετάσει μια μορφή φόρου στον πλούτο των υπερπλούσιων.

Το συνδικάτο CGT κάλεσε τους εργαζομένους να διατηρήσουν την πίεση, πραγματοποιώντας νέες διαδηλώσεις αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: iefimerida.gr