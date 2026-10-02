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Κλειστά παραμένουν και σήμερα περίπου 400 σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Γαλλία, μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων.

Οι Αρχές προχώρησαν στην αναστολή της λειτουργίας τους σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την ένταση και να αποτρέψουν νέα επεισόδια, καθώς οι κινητοποιήσεις έχουν επεκταθεί σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα στην περιοχή του Παρισιού, με βασικά αιτήματα τη βελτίωση των εγκαταστάσεων των σχολείων και την αντιμετώπιση των ελλείψεων εκπαιδευτικών, αλλά σταδιακά κλιμακώθηκαν.

Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Γκεφρέ δήλωσε την Πέμπτη στο France 2: «Υπάρχουν λίγο περισσότερα από 400 σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα που γνωρίζω ότι θα παραμείνουν κλειστά», μεταδίδει το Sky News.

Σοκ προκαλεί ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ένας νεαρός φαίνεται να βάζει φωτιά στο πρόσωπο γυναίκας που διαμαρτυρόταν για τους βανδαλισμούς.

A French woman tells one of the second and third-generation migrant rioter no to vandalize her city



He responds by trying to set her face on fire pic.twitter.com/1dkiVXmuhZ — Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2026

Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα χθες το πρωί σε κεντρικό δρόμο στη Μασσαλία. Η γυναίκα φέρεται να ζήτησε τον λόγο από τους παρευρισκόμενους για τα επεισόδια και ακολούθησε η τρομακτική ενέργεια του νεαρού.

Marseille ce matin dans le contexte des grèves lycéennes. Place du 4 septembre dans le 7ème arrondissement. @FrDesouche pic.twitter.com/uocWyGbycp — Abel Bonnasse (@abel_bonnasse) October 1, 2026

Φωτιές σε σχολεία και σε οχήματα

Τα σοβαρότερα επεισόδια σημειώθηκαν στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε τουλάχιστον δύο λύκεια, ενώ σε ένα από τα περιστατικά δύο εκπαιδευτικοί στο λύκειο «Victor Hugo» βρέθηκαν κατά λάθος να έχουν πάνω τους βενζίνη.

Στο γειτονικό λύκειο Saint-Exupery, εκατοντάδες νεαροί ανάγκασαν πυροσβέστες να απομακρυνθούν από το όχημά τους και στη συνέχεια του έβαλαν φωτιά. Οι συγκρούσεις οδήγησαν, επίσης, στην αναστολή της λειτουργίας των δημόσιων συγκοινωνιών της Μασσαλίας, καθώς τραυματίστηκαν εργαζόμενοι.

BREAKING:



Massive riots across France.



Young second and third-generation migrants have attacked firemen in Marseille, stealing their fire truck and setting it on fire. pic.twitter.com/nCYMKuibT1 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2026

Στη Νάντη, το λύκειο Nelson Mandela εκκενώθηκε μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ο αντιδήμαρχος Ολιβιέ Σατό δήλωσε στο franceinfo ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Βίντεο από το Παρίσι φέρεται να καταγράφει μια αστυνομικό που δέχτηκε επίθεση από διαδηλωτές αφού καταδιώχθηκε.

Ζημιές από πυρκαγιά υπέστη, επίσης, η πρόσοψη σχολείου στη Χάβρη, ενώ στο Στρασβούργο τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο πυρπολήθηκε. Στην Τουλούζη, στα νοτιοδυτικά, σημειώθηκαν συγκρούσεις νεαρών με τις αστυνομικές δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών.

🇫🇷 DISGUSTING! A policewoman in Paris got chased down by a group of teenagers during today’s school blockades, tripped from behind, and kicked while she was on the ground



It happened in eastern Paris, during protests over school conditions that turned into street fights across… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 2, 2026

Εκατοντάδες συλλήψεις και δεκάδες τραυματίες

Στην περιοχή του Παρισιού, στο Σεν-Ντενί, μεγάλα πλήθη νεαρών συγκεντρώθηκαν απέναντι από αστυνομικές δυνάμεις. Ένας μαθητής κρατούσε πλακάτ με το μήνυμα: «Μπορούμε να εξηγήσουμε τη θέση μας χωρίς να μας ρίχνετε δακρυγόνα;».

Συνολικά, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί και δεκάδες έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Οι μαθητές καταγγέλλουν ιδιαίτερα τη χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι οι Αρχές εφαρμόζουν υπερβολικά σκληρές τακτικές.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν ως διαδηλώσεις και αποκλεισμοί σχολείων γύρω από την πρωτεύουσα, όμως η ένταση αυξήθηκε σημαντικά τις τελευταίες ημέρες.

Πολιτική αντιπαράθεση για τις κινητοποιήσεις

Τα επεισόδια της Πέμπτης σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ιδιαίτερα αντιδημοφιλών περικοπών δαπανών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Γαλλίας για το 2027.

Οι γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών ενημέρωσαν την κυβέρνηση ότι πολιτικοί της ριζοσπαστικής Αριστεράς ξεκίνησαν την εκστρατεία, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στον πρωθυπουργό που επικαλείται το Reuters. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για το κόμμα LFI («Ανυπότακτη Γαλλία») και «τους συμμάχους του στην Άκρα Αριστερά».

Ο βουλευτής του LFI Λουί Μπουγιάρ απέρριψε την κατηγορία, δηλώνοντας στο BFM TV: «Πάντοτε υποστηρίζαμε τις μη βίαιες διαδηλώσεις». Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μετέτρεψε το ζήτημα σε πολιτική μάχη «προσβάλλοντας και καταστέλλοντας τους μαθητές των λυκείων».

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκονί συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη την Πέμπτη, ενώ ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Γκεφρέ αναμένεται να συναντηθεί την Παρασκευή με συνδικάτα, ενώσεις γονέων και εκπροσώπους μαθητών.

Η κυβέρνηση καταδίκασε τα περιστατικά βίας, αλλά παράλληλα αναγνώρισε ότι τα προβλήματα στα γαλλικά λύκεια πρέπει να αντιμετωπιστούν, καθώς οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται σε πολλές περιοχές της χώρας.

iefimerida.gr