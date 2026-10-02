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Σε 24ωρη απεργία πείνας προχώρησε ο φυλακισμένος βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Τουρκίας (TİP), Τζαν Αταλάι, ανήμερα της έναρξης της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. Ο εκλεγμένος στην επαρχία Χατάι βουλευτής, ο οποίος παραμένει στις φυλακές Σηλυβρίας, δήλωσε ότι «το μαχαίρι έχει φτάσει πια στο κόκαλο».

Το TİP απείχε από την εναρκτήρια συνεδρίαση, ενώ βουλευτές του φιλοκουρδικού DEM τοποθέτησαν φωτογραφίες του Αταλάι στα έδρανα κατά την ομιλία του προέδρου της Βουλής Νουμάν Κουρτουλμούς.

24 saatlik açlık grevini sonlandırdı: Can Atalay'da ilk mesaj!



Atalay, eylemini AYM kararlarının uygulanması, Hatay'ın temsil hakkı ve milletvekilliği görevini yapmasının önündeki engelin kaldırılması talebiyle gerçekleştirdiğini açıklamıştıhttps://t.co/rnbg51mvZf pic.twitter.com/MM0IMDd2bF October 2, 2026

Η συμπρόεδρος του DEM Τουλάι Χατιμογουλαρί δήλωσε πως την ημέρα που άνοιξε το Κοινοβούλιο, η θέση του Τζαν Αταλάι θα έπρεπε να ήταν στα έδρανά του.

«Όμως, παρά τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ και του Συνταγματικού Δικαστηρίου, εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή», πρόσθεσε.

Απείχε επίσης το Κόμμα Κοινωνικής Ελευθερίας, που εκπροσωπείται στη Βουλή από την Περιχάν Κοτζά, η οποία δήλωσε: «Ο Ερντογάν δεν έχει καμία νομιμότητα».

Αντιδράσεις κατά του Ερντογάν

Η έναρξη των εργασιών συνοδεύτηκε και από αντιδράσεις της αντιπολίτευσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Οζγκιούρ Οζέλ έφυγε από την αίθουσα κατά την ομιλία του Ερντογάν, διαμαρτυρόμενος για τη φυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου.

«Δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε ακούγοντας κάποιον που πραγματοποίησε δικαστικό πραξικόπημα εναντίον του κόμματός μας, φυλάκισε τον προεδρικό μας υποψήφιο και πραγματοποίησε επιχείρηση εναντίον του δημάρχου της Μερσίνας μόλις σήμερα το πρωί», δήλωσε.

Η αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP Σεβντά Ερντάν Κιλίτς ανακοίνωσε επίσης ότι το κόμμα δεν θα συμμετάσχει στη βραδινή δεξίωση, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ