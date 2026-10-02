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Άνοιξε ο δρόμος για την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων, μετά την επίλυση του διαδικαστικού ζητήματος που είχε προκύψει σε σχέση με τις νέες κατηγορίες. Η ακρόαση ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας έχει οριστεί για τις 19 Οκτωβρίου.

Το ζήτημα που απασχόλησε το Δικαστήριο αφορούσε τρεις νέες κατηγορίες, για τις οποίες η υπεράσπιση είχε ζητήσει από την κατηγορούσα Αρχή περισσότερες διευκρινίσεις, ώστε να είναι ξεκάθαρο στους κατηγορούμενους τι ακριβώς τους αποδίδεται.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο δικηγόρος Ηλίας Στεφάνου ανέφερε ότι οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν έχουν πλέον δοθεί σε ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε η κατηγορούσα Αρχή και ότι οι συγκεκριμένες αναφορές στις τρεις κατηγορίες είναι κατανοητές.

Ο κ. Στεφάνου διατήρησε, ωστόσο, επιφύλαξη για ορισμένες γενικές αναφορές στις λεπτομέρειες του κατηγορητηρίου, σημειώνοντας ότι εάν η κατηγορούσα Αρχή επιχειρήσει κατά την πορεία της δίκης να διευρύνει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων κατηγοριών, η υπεράσπιση θα εγείρει ζήτημα δίκαιης δίκης ενώπιον του Δικαστηρίου.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Χάρις Καραολίδου, ανέφερε ότι μετά και τις σημερινές διευκρινίσεις η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει, καθώς η υπεράσπιση είναι ικανοποιημένη από τις λεπτομέρειες που έχουν δοθεί.

Ως εκ τούτου, το διαδικαστικό ζήτημα που είχε καθυστερήσει την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας θεωρείται επί του παρόντος ξεπερασμένο και η υπόθεση προχωρεί κανονικά για ακρόαση στις 19 Οκτωβρίου του 2026, στις 09:30.

Η υπόθεση αφορά κατηγορίες που συνδέονται με το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων και στην οποία κατηγορούνται συνολικά δέκα πρόσωπα, οκτώ φυσικά και δύο νομικά πρόσωπα.

Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης, καθώς και οι Ανδρέας Δημητριάδης, Δημήτρης Δημητριάδης, Γιώργος Δημητριάδης, Ελένη Συμιλλίδη, Jing Wang, Josef Friedrich Santin και Βασιλική Γεωργίου-Santin. Κατηγορούμενες είναι επίσης οι εταιρείες Andreas Demetriades & Co LLC και Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αδικήματα που αφορούν επηρεασμό, δωροδοκία, δεκασμό, συνωμοσία προς καταδολίευση, αδικήματα σχετικά με τον ΦΠΑ και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της πρόσφατης τροποποίησης του κατηγορητηρίου προστέθηκαν 24 νέες κατηγορίες, οι οποίες αφορούν τέσσερις από τους κατηγορούμενους, τους Ανδρέα Δημητριάδη, Δημήτρη Δημητριάδη, Γιώργο Δημητριάδη και Ελένη Συμιλλίδη.

Οι τρεις τελευταίες κατηγορίες, που βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής διαδικασίας, σχετίζονται με χρηματοοικονομικές συναλλαγές τριών επενδυτών και με υποχρεώσεις που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η προσθήκη των νέων κατηγοριών είχε οδηγήσει στην αναβολή της προγραμματισμένης έναρξης της ακροαματικής διαδικασίας, προκειμένου να δοθούν οι αναγκαίες διευκρινίσεις στην υπεράσπιση.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το Δικαστήριο.

ΚΥΠΕ