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Σε τροποποίηση του κατηγορητηρίου με την προσθήκη 25 νέων κατηγοριών προχώρησε η Κατηγορούσα Αρχή στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων, στην οποία κατηγορούμενος είναι, μεταξύ άλλων, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, Μάριος Δημητριάδης, με αποτέλεσμα η προγραμματισμένη για σήμερα έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας να μην πραγματοποιηθεί.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας όρισε την υπόθεση για τις 23 Σεπτεμβρίου, στις 10:00, προκειμένου ο συνήγορος υπεράσπισης Ηλίας Στεφάνου να τοποθετηθεί επί του τροποποιημένου κατηγορητηρίου, ενώ η ακροαματική διαδικασία ορίστηκε εκ νέου για τις 19, 20 και 21 Οκτωβρίου.

Η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε σήμερα από το Δικαστήριο την τροποποίηση του κατηγορητηρίου, με την προσθήκη 25 κατηγοριών, οι οποίες αφορούν τους κατηγορούμενους 2, 3, 4, 5 και 9. Όπως ανέφερε η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Χάρις Καραολίδου, οι νέες κατηγορίες είχαν αποσταλεί από χθες στους συνηγόρους υπεράσπισης, ενώ σήμερα παραδόθηκαν και στο Δικαστήριο.

Η Κατηγορούσα Αρχή υποστήριξε ότι το αίτημα υποβάλλεται σε πολύ αρχικό στάδιο της διαδικασίας και, ως εκ τούτου, δεν αναμένεται να επηρεάσει δυσμενώς τους κατηγορούμενους ή τα δικαιώματα της υπεράσπισής τους.

Ανέφερε επίσης ότι οι νέες κατηγορίες προκύπτουν από το ίδιο πλαίσιο και την ίδια αλληλουχία γεγονότων με τις υφιστάμενες κατηγορίες και στηρίζονται στο ήδη υπάρχον μαρτυρικό υλικό της υπόθεσης. Σκοπός, όπως είπε, είναι να αποδοθούν όλες οι κατηγορίες που προκύπτουν από το υπάρχον μαρτυρικό υλικό.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Μάριου Δημητριάδη, Πέτρος Σταύρου, δεν έφερε ένσταση στην τροποποίηση, σημειώνοντας ότι οι νέες κατηγορίες δεν αφορούν τον πελάτη του. Οι υπόλοιποι συνήγοροι υπεράσπισης επίσης δεν έφεραν ένσταση, με τον Ηλία Στεφάνου να ζητά, ωστόσο, χρόνο για να μελετήσει τις νέες κατηγορίες και το μαρτυρικό υλικό, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν σημαίνει πως θα υποβάλει ένσταση.

Ο κ. Στεφάνου εκπροσωπεί τους Ανδρέα, Δημήτρη και Γιώργο Δημητριάδη, την Ελένη Συμμιλίδη, τη Βασιλική Γεωργίου-Santin και τη δικηγορική εταιρεία Andreas Demetriades & Co LLC.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε στα τέλη του 2021, ενώ το κατηγορητήριο καταχωρήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 και σήμερα, τον Σεπτέμβριο του 2026, ζητείται η τροποποίησή του.

Όπως είπε, 22 από τις 25 νέες κατηγορίες συνδέονται με υφιστάμενες κατηγορίες που αφορούν την εξασφάλιση εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις. Ανέφερε, ωστόσο, ότι η νέα τροποποίηση αλλάζει την «υφή» των κατηγοριών και ότι η υπεράσπιση χρειάζεται χρόνο για να μελετήσει το μαρτυρικό υλικό.

Ο κ. Στεφάνου χαρακτήρισε, επίσης, τις τρεις τελευταίες κατηγορίες, οι οποίες αφορούν αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων, «εντελώς διαφορετικής υφής», σημειώνοντας ότι ενδεχομένως να χρειάζονται διευκρινίσεις.

Οι τρεις τελευταίες κατηγορίες αφορούν ζητήματα που προέκυψαν από χρηματοοικονομικές συναλλαγές τριών επενδυτών και σχετίζονται με τις υποχρεώσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε επίσης την προσθήκη τριών μαρτύρων, στην οποία η υπεράσπιση δεν έφερε ένσταση, με το Δικαστήριο να δίδει άδεια για την προσθήκη τους.

Υπενθυμίζεται ότι στην υπόθεση κατηγορούνται συνολικά δέκα πρόσωπα, οκτώ φυσικά και δύο νομικά, μεταξύ των οποίων ο Μάριος Δημητριάδης. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν διάφορες κατηγορίες, μεταξύ άλλων για επηρεασμό, δωροδοκία, δεκασμό, συνωμοσία προς καταδολίευση, συνωμοσία, αδικήματα σχετικά με την εξαπάτηση του ΦΠΑ, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβίαση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς.

Πέραν του Μ. Δημητριάδη, κατηγορούμενοι είναι επίσης οι Ανδρέας Δημητριάδης, Δημήτρης Δημητριάδης, Γιώργος Δημητριάδης, Ελένη Συμμιλίδη, Jing Wang, Josef Friedrich Santin, Βασιλική Γεωργίου-Santin, η εταιρεία Andreas Demetriades & Co LLC και η εταιρεία Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το Δικαστήριο.

ΚΥΠΕ