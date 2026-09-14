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Πλήρη εικόνα για το κόστος, τη χρηματοδότηση και τις επιπτώσεις της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης ζητά το ΚΕΒΕ πριν από την οριστικοποίησή της, θέτοντας ως προϋπόθεση τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων χωρίς αύξηση των εισφορών.

Τις θέσεις του Επιμελητηρίου παρουσίασαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του, Σταύρος Σταύρου, και αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής Επιτροπής, σε συνάντηση με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, και αξιωματούχους του κόμματος.

Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, τα αναγκαία στοιχεία για το συνολικό κόστος, τις πηγές χρηματοδότησης και τις επιπτώσεις ανά κατηγορία ασφαλισμένων δεν έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα με την απαιτούμενη πληρότητα από το Υπουργείο Εργασίας.

Οι αλλαγές και οι επιπτώσεις

Το Επιμελητήριο χαρακτηρίζει την προτεινόμενη μεταρρύθμιση βαθιά αλλαγή στη δομή του συνταξιοδοτικού συστήματος, με σημαντικές οικονομικές, δημοσιονομικές και εργοδοτικές προεκτάσεις.

Όπως αναφέρει, στις προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνονται η ανακατανομή μεταξύ βασικής και συμπληρωματικής σύνταξης, νέες κατηγορίες εισφορών και πιστώσεων, καθώς και ρυθμίσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τόσο τους ασφαλισμένους όσο και τις επιχειρήσεις.

Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζει την ανάγκη εκσυγχρονισμού και απλοποίησης του συστήματος, καθώς και ενίσχυσης της επάρκειάς του, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες δημογραφικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις.

Τονίζει, ωστόσο, ότι μια μεταρρύθμιση τέτοιας έκτασης πρέπει να στηρίζεται σε πλήρη αναλογιστική και δημοσιονομική τεκμηρίωση, διατηρώντας την αναλογικότητα μεταξύ εισφορών και παροχών.

Σταθερό κόστος και ομαλή μετάβαση

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το Επιμελητήριο στη διασφάλιση σταθερού και προβλέψιμου κόστους για επιχειρήσεις και ασφαλισμένους, καθώς και στη δίκαιη και ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα.

Ζητά να αποφευχθούν δυσανάλογες επιβαρύνσεις και νέες ανισορροπίες μεταξύ κατηγοριών εργαζομένων, εισοδηματικών ομάδων ή γενεών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα. Κοινή διαπίστωση ήταν η ανάγκη διατήρησης ανοικτού και ουσιαστικού διαλόγου, με στόχο μια κοινωνικά δίκαιη και οικονομικά βιώσιμη μεταρρύθμιση, επωφελή για τις επόμενες γενιές.