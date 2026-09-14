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Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent, ενώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο ξεπέρασε τα 83 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καθώς η διακοπή λειτουργίας του σαουδαραβικού αγωγού East–West και το νέο πλήγμα σε εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ εντείνουν την ανησυχία για την ενεργειακή τροφοδοσία.

Το πετρέλαιο καταγράφει άνοδο κοντά στο 3% και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο ημερήσια αύξηση άνω του 5%. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο απώλειας έως και 4 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, ποσότητας που αντιστοιχεί περίπου στο 4% της παγκόσμιας προσφοράς, εάν παραταθεί η διακοπή του αγωγού και εξαντληθούν τα διαθέσιμα αποθέματα.

Η πίεση εκδηλώνεται ταυτόχρονα στα Στενά του Ορμούζ, τη βασική δίοδο εξαγωγών του Περσικού Κόλπου, και σε μια κρίσιμη εναλλακτική διαδρομή. Ο East–West μεταφέρει πετρέλαιο από τις ανατολικές πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές της Σαουδικής Αραβίας στο λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας, παρακάμπτοντας το Ορμούζ.

Αποθέματα πέντε έως επτά ημερών στο Γιανμπού

Ο αγωγός τέθηκε εκτός λειτουργίας έπειτα από επιθέσεις με drones. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Reuters, τα διαθέσιμα αποθέματα στο Γιανμπού επαρκούν για να διατηρηθούν οι εξαγωγές για πέντε έως επτά ημέρες.

Πρόσθετες ποσότητες βρίσκονται στις αιγυπτιακές εγκαταστάσεις του Άιν Σόχνα και του Σίντι Κερίρ, χωρίς όμως να θεωρούνται επαρκείς για την κάλυψη μιας παρατεταμένης διακοπής.

Η σαουδαραβική κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει επίσημο χρονοδιάγραμμα επισκευής. Μία εκτίμηση τοποθετεί τον απαιτούμενο χρόνο στις πέντε έως έξι εβδομάδες, ενώ άλλες πηγές θεωρούν πιθανή την ταχύτερη, μερική αποκατάσταση της λειτουργίας του. Το διάστημα των έξι εβδομάδων δεν αποτελεί επιβεβαιωμένο χρονοδιάγραμμα.

Εάν τα αποθέματα εξαντληθούν πριν επανέλθει η μεταφορά πετρελαίου, η αγορά κινδυνεύει να χάσει τις ποσότητες που διοχετεύονταν μέσω του αγωγού, με ενδεχόμενες πρόσθετες πιέσεις στις τιμές.

Η διακοπή έρχεται ενώ η σαουδαραβική παραγωγή έχει ήδη μειωθεί σημαντικά. Τον Αύγουστο περιορίστηκε στα 6,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, από 10,9 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο, πριν από τη μεγάλη διαταραχή των περιφερειακών εξαγωγών.

Ελάχιστες διελεύσεις στα Στενά του Ορμούζ

Η ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ παραμένει έντονα περιορισμένη. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου καταγράφηκαν συνολικά τέσσερα εξερχόμενα και δέκα εισερχόμενα πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων, έναντι μέσου όρου περίπου 14 διελεύσεων ημερησίως τις προηγούμενες δέκα ημέρες.

Πριν από την κρίση, από τα Στενά περνούσαν περίπου 125 εμπορικά πλοία την ημέρα. Οι σημερινές καταγραφές δεν περιλαμβάνουν πλοία που ενδεχομένως κινούνται με απενεργοποιημένο το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης AIS.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα Στενά, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και να απομακρυνθεί το πλήρωμά του. Ιρανικές πηγές ανέφεραν έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες σε ιρανικό εμπορικό πλοίο ανοικτά της νήσου Κεσμ. Ο δράστης του πλήγματος δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Αυξημένη απειλή και στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ

Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί η κατάληψη της νήσου Περίμ από τους Χούθι, η οποία αυξάνει την απειλή για το πέρασμα του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Η κίνηση στην περιοχή παρέμεινε το Σαββατοκύριακο κοντά στον πρόσφατο μέσο όρο των 27 πλοίων ημερησίως, χωρίς νέα μετρήσιμη διακοπή της ναυσιπλοΐας.

Ο δίαυλος έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Σαουδική Αραβία, καθώς μέσω αυτού μεταφέρεται πετρέλαιο από το Γιανμπού προς την Ασία.

Πιέσεις στο φυσικό αέριο, στους ναύλους και στα ασφάλιστρα

Η άνοδος του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, με το TTF πάνω από τα 83 ευρώ ανά μεγαβατώρα, συνδέεται με την επιδείνωση του συνολικού κινδύνου στην περιοχή και όχι άμεσα με τη διακοπή του σαουδαραβικού αγωγού.

Το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών LNG και εξαρτώνται από τα Στενά του Ορμούζ για τη μεταφορά των φορτίων τους στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, εντείνονται οι πιέσεις στα ασφάλιστρα πολέμου, στους ναύλους και στη διαθεσιμότητα δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς LNG.

Η μεγάλη διαφορά τιμής μεταξύ πετρελαίου που παραμένει εγκλωβισμένο στον Περσικό Κόλπο και φορτίων διαθέσιμων εκτός της επικίνδυνης ζώνης αποτυπώνει τη σημασία που αποκτά για την αγορά η δυνατότητα φυσικής παράδοσης.

Capital.gr