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Ενεργότερη συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικής για την αγορά εργασίας επιδιώκει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (CyHRMA), μέσα από επαφές του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του με το Υπουργείο Εργασίας, το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ.

Στις συναντήσεις, που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες με επικεφαλής την πρόεδρο του Συνδέσμου, Αθηνά Νεοφύτου, συζητήθηκαν οι σύγχρονες εργασιακές πρακτικές, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και οι προκλήσεις που δημιουργούν οι νέες μορφές εργασίας και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τον CyHRMA, κοινός άξονας των επαφών ήταν η ενίσχυση του θεσμικού διαλόγου και η ανάδειξη της συμβολής του ανθρώπινου δυναμικού στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την παραγωγικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Οι συναντήσεις με Υπουργείο Εργασίας, ΚΕΒΕ και ΟΕΒ

Στη συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνο Μουσιούττα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο παρουσίασε τις προτεραιότητές του. Εξετάστηκαν τρόποι ενεργότερης συμβολής του Συνδέσμου στον διάλογο για την αγορά εργασίας, τις εργασιακές πρακτικές και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Ακολούθησε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρο Ρουσουνίδη, και εκπροσώπους του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η στενότερη συνεργασία των δύο οργανισμών και η δυνατότητα ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών προς όφελος των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών ανθρώπινου δυναμικού και της αγοράς εργασίας.

Ο κύκλος των επαφών ολοκληρώθηκε με συνάντηση με τον πρόεδρο της ΟΕΒ, Γιώργο Παντελίδη, τον γενικό διευθυντή, Μιχάλη Αντωνίου, και τη διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Μαρία Στυλιανού Θεοδώρου. Συζητήθηκαν η ενίσχυση της συνεργασίας, η ανταλλαγή απόψεων και η διερεύνηση κοινών δράσεων για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της κυπριακής αγοράς εργασίας.

Οι προτεραιότητες για το ανθρώπινο δυναμικό

Ο CyHRMA επιδιώκει να μεταφέρει την εμπειρία και τις καθημερινές προκλήσεις των επαγγελματιών ανθρώπινου δυναμικού στον θεσμικό διάλογο και στη χάραξη πολιτικής.

Στις προτεραιότητες που αναδεικνύει περιλαμβάνονται η προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου, οι δεξιότητες του μέλλοντος, η παραγωγικότητα, η εργασιακή ευημερία, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η ηγεσία, η δημογραφική αλλαγή και η εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων.

Κατά τον Σύνδεσμο, τα ζητήματα αυτά επηρεάζουν άμεσα την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας και απαιτούν ευρύτερη συνεργασία. Προς αυτή την κατεύθυνση, προτίθεται να ενισχύσει τις σχέσεις του με την Πολιτεία, τους εργοδοτικούς οργανισμούς, τους κοινωνικούς εταίρους, την ακαδημαϊκή κοινότητα και άλλους φορείς.

Κάλεσμα στα μέλη για προτάσεις

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συνδέσμου να συμμετάσχουν στην προσπάθεια, καταθέτοντας εμπειρίες, ιδέες και προτάσεις.

Παράλληλα, ετοιμάζει ενέργειες για την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών, με στόχο να διευρύνει τη συμμετοχή τους στον διάλογο για τα εργασιακά ζητήματα στην Κύπρο και να αξιοποιήσει τη συλλογική γνώση της κοινότητας ανθρώπινου δυναμικού.