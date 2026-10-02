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Στο 5,2% παρέμεινε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο του 2026, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, διατηρώντας απόσταση από το 3,8% της Ευρωζώνης. Σε μηνιαία βάση, ωστόσο, οι τιμές στην Κύπρο εκτιμάται ότι υποχώρησαν κατά 0,4%.

Τα στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, δείχνουν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο διατηρήθηκε στα επίπεδα του Αυγούστου, έπειτα από διαδοχικές αυξήσεις τους προηγούμενους μήνες.

Με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών είχε διαμορφωθεί στο 3% τον Απρίλιο, στο 3,5% τον Μάιο, στο 4,1% τον Ιούνιο και στο 4,4% τον Ιούλιο, προτού φθάσει στο 5,2% τον Αύγουστο. Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο αντίστοιχος ρυθμός ήταν μηδενικός.

Στην Ευρωζώνη, ο ετήσιος πληθωρισμός εκτιμάται ότι αυξήθηκε στο 3,8%, από 3,2% τον Αύγουστο. Η Κύπρος βρίσκεται συνεπώς 1,4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα.

Η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των βασικών συνιστωσών του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Οι τιμές της ενέργειας εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 18,8%, έναντι 14,3% τον προηγούμενο μήνα.

Στις υπηρεσίες, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,2%, από 3% τον Αύγουστο. Στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό εκτιμάται ότι επιταχύνθηκε στο 1,4%, από 1,1%.

Αντίθετα, στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, ο ετήσιος πληθωρισμός εκτιμάται ότι επιβραδύνθηκε στο 1,1%, έναντι 1,2% τον Αύγουστο.