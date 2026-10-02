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Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε βουδιστικό ναό στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, όταν ηλεκτρικό αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα πάνω σε πιστούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη, περίπου στη 1 το μεσημέρι. Βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης δείχνει ένα γκρι αυτοκίνητο να εισβάλλει στον χώρο όπου βρίσκονταν ανυποψίαστοι πιστοί και να παρασύρει τρεις από αυτούς, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από την πορεία του.

Παρευρισκόμενοι συγκεντρώθηκαν αμέσως γύρω από το όχημα και επιχείρησαν να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες, ενώ στο σημείο έσπευσαν διασώστες που χρειάστηκαν ειδικό εξοπλισμό.

Βίντεο: Η στιγμή που το αυτοκίνητο εισβάλλει σε ναό

🚨 An electric car crashed into the Kuan Yin Shrine in Bangkok, Thailand. Several people were hurt, [injuries reported as minor].



A place people visit to pray can be hit in seconds. 🙏



🚗 Pedestrian areas near roads need barriers.



Have you seen bollards protecting places where… pic.twitter.com/16d7JJehVE — Abhishek Jalan (@AbhishekJalan26) October 1, 2026

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Μία 60χρονη γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίες φέρουν ελαφρύτερα. Σύμφωνα με τον φύλακα του ναού, περίπου 30 άνθρωποι βρίσκονταν στο σημείο για να αποτίσουν φόρο τιμής όταν το όχημα πέρασε ξαφνικά με ταχύτητα από την κεντρική είσοδο.

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του περιστατικού. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο 78χρονος οδηγός υπέστη ξαφνική ζάλη και έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να πατήσει κατά λάθος το γκάζι και το αυτοκίνητο να πέσει πάνω στους πιστούς.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Ταϊλάνδη κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως όσον αφορά τους θανάτους σε τροχαία ατυχήματα κατ’ αναλογία πληθυσμού.

iefimerida.gr