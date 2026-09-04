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Με εμφανή σημάδια από την εξαντλητική αποστολή του στη θάλασσα κατέπλευσε στο λιμάνι Λάεμ Τσαμπάνγκ της Ταϊλάνδης το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln.

Φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν εκτεταμένη σκουριά να καλύπτει τμήματα του μήκους 335 μέτρων πλοίου.

Η εικόνα μπορεί να προκάλεσε έκπληξη, όμως ειδικοί του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού εξηγούν ότι αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο για ένα πλοίο που έχει περάσει πολλούς μήνες συνεχώς σε επιχειρησιακή δράση.

286 gün denizde kaldıktan sonra Tayland'da demirleyen USS Abraham Lincoln uçak gemisinin normal sayılacak yüzeysel paslanma harici gözle görülür bir hasarı yok.



İran'a göre çoktan batmış olması gerekiyordu… pic.twitter.com/iX34JpyhlP — Oğuzhan Uygun (@ogzhn_uyg) September 3, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το «USS Abraham Lincoln» παρέμεινε στη θάλασσα για 286 ημέρες μετά την αναχώρησή του από το Σαν Ντιέγκο τον περασμένο Νοέμβριο, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων σε επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

«Η σκουριά στην ίσαλο γραμμή δεν είναι κάτι ασυνήθιστο σε ένα πλοίο που έχει παραμείνει στη θάλασσα για 60 ημέρες ή περισσότερο», δήλωσε στο CNN ο Καρλ Σούστερ, πρώην πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Όπως εξήγησε ο Σούστερ για την αποκατάσταση απαιτείται εφαρμογή δύο στρώσεων αντιδιαβρωτικού ασταριού και στη συνέχεια δύο στρώσεις ειδικής ναυτικής βαφής. «Με βάση την εικόνα που βλέπω, απαιτούνται περίπου 30 ημέρες εργασιών συντήρησης για να απομακρυνθεί όλη η σκουριά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προτεραιότητα η πλώρη και τα σημεία με τη μεγαλύτερη καταπόνηση

Κατά τη σύντομη παραμονή του στην Ταϊλάνδη, το πλήρωμα θα προχωρήσει μόνο στις πιο επείγουσες εργασίες. Προτεραιότητα θα δοθεί στην πλώρη και στα μπροστινά τμήματα του πλοίου, τα οποία δέχονται τη μεγαλύτερη καταπόνηση από τη συνεχή κίνηση στο θαλασσινό νερό και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

«Η σκουριά είναι σαν μια μεταδοτική ασθένεια. Εξαπλώνεται. Γι’ αυτό είναι καλύτερο να αντιμετωπίζεται νωρίς, ώστε να περιορίζεται και να μη δημιουργήσει αργότερα ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα», είπε ο Σούστερ.

Όπως σημείωσε, η διάβρωση μπορεί σταδιακά να αποδυναμώσει τις μεταλλικές κατασκευές ενός πλοίου και πρέπει να αντιμετωπίζεται πριν επηρεάσει κρίσιμα σημεία, όπως τα καταστρώματα, οι διάδρομοι και τα κιγκλιδώματα.

Credits: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Τα προβλήματα στο πλήρωμα

Υπενθυμίζεται πως η μακρά αποστολή του «USS Abraham Lincoln» δεν άφησε μόνο τα σημάδια της πάνω στο πλοίο, αλλά και στο πλήρωμά του.

Οι 286 ημέρες συνεχούς παρουσίας στη θάλασσα, μακριά από μια κανονική περίοδο ανάπαυσης και αποκατάστασης, συνοδεύτηκαν από αναφορές για εξάντληση των ναυτών, προβλήματα στο ηθικό, δυσκολίες στον ανεφοδιασμό, αλλά και σοβαρά περιστατικά που ανέδειξαν την πίεση μιας από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια αποστολές του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, απέρριψε τις ανησυχίες, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει ότι η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου «δεν ήταν αρκετά μεγάλη».

protothema.gr