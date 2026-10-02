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Καταρρακτώδεις βροχές σημειώνονται αυτή την ώρα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, στο ύψος της περιοχής Πισσουρίου, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η τροχαία κίνηση, ενώ η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα, και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.