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Οι επενδυτικές συνεργασίες μεταξύ Κύπρου και Βόρειας Ελλάδας, καθώς και οι δυνατότητες επέκτασης επιχειρήσεων στα Βαλκάνια και στις αραβικές χώρες, θα βρεθούν στο επίκεντρο της 3ης Συνόδου Επιχειρηματικών Συναντήσεων Κύπρου – Ελλάδας, που πραγματοποιείται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί από τις 17:00 έως τις 20:00, στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ). Διοργανώνεται από την FMW Financial Media Way, σε συνεργασία με το ΕΒΕΘ, με στόχο την παρουσίαση επενδυτικών προτάσεων, τη σύναψη συνεργασιών και την ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δύο περιοχών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση της Θεσσαλονίκης για την επέκταση κυπριακών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια και, αντίστοιχα, στον ρόλο της Κύπρου για την πρόσβαση επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας στις αραβικές αγορές.

Στη θεματολογία περιλαμβάνονται επίσης οι διαθέσιμες επενδυτικές ευκαιρίες, το θεσμικό, φορολογικό και νομικό πλαίσιο της Κύπρου και της Ελλάδας για την προώθηση επενδύσεων, καθώς και οι τομείς που προσφέρονται για κοινές επιχειρηματικές δράσεις.

Εκπρόσωποι θεσμικών φορέων θα παρουσιάσουν τα δεδομένα και τις επενδυτικές προοπτικές των δύο περιοχών. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επαφές, να ανταλλάξουν απόψεις και να διερευνήσουν πιθανές συνεργασίες.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνουν ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για τη Μακεδονία και τη Θράκη, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο πρόξενος της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνος Πολυκάρπου, ο πρόεδρος του Enterprise Greece Δημήτρης Σκάλκος, ο γενικός γραμματέας του ΚΕΒΕ Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης και ο πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Ελλάδας Ιωσήφ Ιωσήφ, μεταξύ άλλων.

Στους ομιλητές περιλαμβάνονται εκπρόσωποι των κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας, του ΕΒΕΘ, του ΚΕΒΕ, του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Ελλάδας, του Invest Cyprus, του Enterprise Greece και του ΣΕΛΚ, καθώς και εκπρόσωποι ελεγκτικών οίκων, χρηματοοικονομικοί αναλυτές και επιχειρηματίες.

Έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι του οικονομικού κόσμου και των επιμελητηρίων της Βόρειας Ελλάδας, θεσμικών φορέων, τραπεζών, επενδυτικών οργανισμών και ταμείων. Στους προσκεκλημένους περιλαμβάνονται επίσης ορκωτοί λογιστές, εκπρόσωποι ελεγκτικών οίκων και του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, χρηματοοικονομικοί αναλυτές και επιχειρήσεις.

Η σύνοδος τελεί υπό την αιγίδα του ΕΒΕΘ, της Κυπριακής Πρεσβείας στην Ελλάδα, του ΚΕΒΕ, του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Ελλάδας, του Invest Cyprus, του Enterprise Greece, του ΣΕΛΚ και του CYFA.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι εταιρείες Eurofast, IC Markets, Danos και Συνεργάτες και Insero Ltd θα παρουσιάσουν τις υπηρεσίες τους.