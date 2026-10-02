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Το Volkswagen T-Roc βρέθηκε στην κορυφή της ευρωπαϊκής αγοράς τον Αύγουστο του 2026, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερα ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στην κατηγορία των compact SUV. To νέο T-Roc κατέγραψε 12.185 ταξινομήσεις στην Ευρώπη και ήταν το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις του μήνα. Την εμπορική πορεία του μοντέλου στην κυπριακή αγορά ενισχύει αυτή την περίοδο και η προσφορά της Unicars. Το ολοκαίνουργιο Volkswagen T-Roc διατίθεται με συνολικό όφελος έως €6.000, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί είτε ως έκπτωση στην τιμή αγοράς είτε ως δωρεάν πρόσθετος εξοπλισμός. Η προσφορά αφορά άμεσα διαθέσιμα αυτοκίνητα, συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση πέντε ετών και ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κατά το μήνα Αύγουστο η επιτυχία της Volkswagen στις Ευρωπαϊκές πωλήσεις ήταν καθολική. Το Volkswagen Golf βρέθηκε στην τρίτη θέση με 11.752 ταξινομήσεις ενώ τοTiguan ήταν στην πρώτη πεντάδα με 11.223 μονάδες. Η πρωτιά έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για το μοντέλο, καθώς η δεύτερη γενιά του T-Roc έχει ήδη περάσει στην ευρωπαϊκή αγορά. Το T-Roc αποτελεί ούτως ή άλλως μια από τις σημαντικότερες εμπορικές επιτυχίες της Volkswagen τα τελευταία χρόνια, έχοντας ξεπεράσει τις δύο εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Η νέα γενιά εξελίχθηκε ουσιαστικά από την αρχή και παρουσιάζεται μεγαλύτερη, πιο ώριμη σχεδιαστικά και τεχνολογικά πιο προηγμένη. Το μήκος έχει αυξηθεί κατά 12 εκατοστά, ενώ διατηρείται η χαρακτηριστική coupe γραμμή της οροφής. Διαθέτει στο βασικό εξοπλισμό LED προβολείς, με δυνατότητα επιλογής IQ.LIGHT Matrix LED, φωτεινής λωρίδας και φωτιζόμενου λογότυπου Volkswagen. Αναβαθμισμένη είναι και η καμπίνα, με καλύτερα υλικά, πιο προσεγμένη συναρμολόγηση και νέο ψηφιακό περιβάλλον. Η κεντρική οθόνη infotainment φτάνει έως τις 13 ίντσες, ενώ προαιρετικά προσφέρεται head-up display. Οι μεγαλύτερες εξωτερικές διαστάσεις έχουν ωφελήσει τους χώρους των επιβατών, με τον χώρο αποσκευών να φτάνει πλέον τα 475 λίτρα.

Η πλατφόρμα MQB evo φέρνει στο T-Roc τεχνολογίες που συναντώνται στα μεγαλύτερα Tiguan και Tayron. Ανάμεσά τους βρίσκονται το Travel Assist, το Park Assist Pro, που επιτρέπει ακόμη και χειρισμό της διαδικασίας στάθμευσης μέσω smartphone, καθώς και το Exit Warning. Στον τομέα της ασφάλειας, το μοντέλο έχει εξασφαλίσει πέντε αστέρια στις δοκιμές του Euro NCAP. Στην Κύπρο, το νέο T-Roc προσφέρεται αρχικά με τον mild hybrid κινητήρα 1.5 eTSI, απόδοσης 150 ίππων και 250 Nm, σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο DSG επτά σχέσεων. Η κατανάλωση τοποθετείται μεταξύ 5,5 και 6,0 λίτρων/100 χλμ.

Δείτε την προσφορά της Unicars εδώ: Unicars – New VW T-Roc