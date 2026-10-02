Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Προβλήματα υποδομών και έλλειψη διαθέσιμων χώρων, που επηρεάζουν την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διαπίστωσε στο Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, κατά την επίσκεψή του την Παρασκευή, στο πλαίσιο περιοδειών του κόμματος σε σχολικές μονάδες.

Ο κ. Στεφάνου πραγματοποίησε την Παρασκευή επίσκεψη στο Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας και στον Γ’ Δημοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας. Όπως είπε, οι επισκέψεις εντάσσονται στο πλαίσιο των περιοδειών του ΑΚΕΛ σε σχολικές μονάδες σε όλη την Κύπρο, με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων μέσα από συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς και την προώθηση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.

Σε δηλώσεις του μετά τις επισκέψεις, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι στο Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας «πραγματικά έχουν εξαντληθεί οι χώροι», με αποτέλεσμα το προσωπικό να αναγκάζεται να μετατρέπει αποθηκευτικούς και άλλους χώρους σε αίθουσες διδασκαλίας και εκπαίδευσης.

«Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν περιποιούν τιμή για κανέναν και δεν επιτρέπουν να γίνεται σωστά η εκπαιδευτική διαδικασία», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη προσπάθεια, ταχύτερες διαδικασίες και επίσπευση των ενεργειών για την αντιμετώπιση στις κτιριακές εγκαταστάσεις και σε άλλες εγκαταστάσεις που έχουν να κάνουν με χώρους σκίασης με χώρους άθλησης και άλλες ειδικές ανάγκες.

Σε ό,τι αφορά το Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε επίσης στις ανάγκες για σχολικούς συνοδούς.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ εξήρε την προσπάθεια των εκπαιδευτικών, οι οποίοι, όπως είπε, εργάζονται συχνά κάτω από αντίξοες συνθήκες και με πολλά προβλήματα, προκειμένου να ολοκληρώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

«Είναι μία δουλειά επένδυση για το μέλλον της χώρας μας, όπως επένδυση για το μέλλον της χώρας μας είναι η παιδεία», είπε, συγχαίροντάς τους για τη σκληρή δουλειά που καταβάλλουν.

Ωστόσο, ανέφερε ότι οι προσπάθειές τους πολλές φορές υποσκάπτονται ή περιορίζονται εξαιτίας των πολλών και πολλαπλών προβλημάτων που υπάρχουν σε σχολικές μονάδες. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε παλαιά κτίρια που χρειάζονται ανακαίνιση, στην ανάγκη για περισσότερες σχολικές αίθουσες και σε σχολεία που εξακολουθούν να λειτουργούν με λυόμενες κατασκευές.

Ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει τις ευθύνες του

Ο κ. Στεφάνου κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει τις ευθύνες του για την επίλυση των προβλημάτων, τονίζοντας ότι αυτές δεν μπορούν να μετακυλίονται στις σχολικές εφορείες και, ενίοτε, στους συνδέσμους γονέων.

«Δεν μπορεί να μετακυλίει τις ευθύνες στις σχολικές εφορείες και ενίοτε και σε συνδέσμους γονέων για να προωθούν ζητήματα», είπε, αναγνωρίζοντας παράλληλα τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι σχολικές εφορείες και οι σύνδεσμοι γονέων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της εγκατάστασης και λειτουργίας κλιματιστικών στα σχολεία, σημειώνοντας ότι, παρά τις εξαγγελίες πως η διαδικασία θα ολοκληρωνόταν μέχρι το 2026, διαπιστώνεται μεγάλη καθυστέρηση.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, ακόμη και σε σχολεία όπου έχουν ήδη εγκατασταθεί κλιματιστικά, παρουσιάζονται προβλήματα, καθώς είτε δεν υπάρχει το απαραίτητο ηλεκτρικό φορτίο για τη λειτουργία τους είτε υπάρχουν ζητήματα με τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τα οποία εγείρουν θέματα ασφάλειας.

«Όλα αυτά τα πράγματα το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε να τα είχε βάλει σε ένα σχεδιασμό με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, έλεγχο και άσκηση πίεσης, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των κλιματιστικών το ταχύτερο και να υπάρχει ασφάλεια για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία», σημείωσε.

Επανέλαβε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να προωθήσει την επίλυση των προβλημάτων στη βάση ολοκληρωμένου σχεδιασμού και με πλήρη ανάληψη της ευθύνης που του αναλογεί.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να καταθέτει προτάσεις και να συμβάλλει εποικοδομητικά, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι ένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να επιλύσει προβλήματα ούτε να αναλάβει ευθύνες που ανήκουν στην Κυβέρνηση και στο αρμόδιο Υπουργείο.

Όπως είπε, μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεων, το κόμμα θα επανέλθει με συγκεκριμένες παρεμβάσεις στη Βουλή και με την κατάθεση υπομνημάτων, προκειμένου να υποδείξει τα προβλήματα, να προτείνει λύσεις και να ασκήσει πιέσεις στην Κυβέρνηση και στο Υπουργείο Παιδείας για την προώθησή τους το συντομότερο δυνατό.

Επαναλαμβάνονται τα προβλήματα στελέχωσης στην αρχή της σχολικής χρονιάς

Απαντώντας σε ερώτηση για τα προβλήματα στελέχωσης που παρουσιάστηκαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς, κυρίως στη μέση εκπαίδευση, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι εξακολουθούν να τίθενται από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ζητήματα που αφορούν τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, οι οποίες συνεχίζονται ακόμη και μετά την έναρξη των μαθημάτων.

Όπως είπε, οι διαδικασίες αυτές δημιουργούν προβλήματα στην έναρξη και στην ομαλή λειτουργία της σχολικής χρονιάς.

«Κάθε φορά τα θέτουμε και εμείς ως κόμμα, τα θέτουν και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, αλλά κάθε φορά έχουμε τα ίδια προβλήματα επαναλαμβανόμενα και αυτό είναι το χειρότερο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, η επανάληψη των ίδιων προβλημάτων καταδεικνύει πως δεν γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους.

ΚΥΠΕ