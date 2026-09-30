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Την άμεση λήψη μέτρων για την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία των κλιματιστικών στα δημόσια σχολεία ζητά η ΟΕΛΜΕΚ, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει τις ευθύνες του, να ενημερώσει πλήρως την εκπαιδευτική κοινότητα και να καταθέσει συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ασφαλή ολοκλήρωση του έργου.

Σε ανακοίνωση Τύπου η Οργάνωση προσθέτει πως οι διαπιστώσεις για παραλείψεις ασφάλειας, παράκαμψη διαδικασιών και καθυστερήσεις απαιτούν άμεσες απαντήσεις από το Υπουργείο, ενώ ζητά άμεσο έλεγχο των επηρεαζόμενων εγκαταστάσεων από τους αρμόδιους τεχνικούς φορείς, αποκατάσταση των ελλείψεων και διασφάλιση όλων των απαιτούμενων πιστοποιήσεων πριν από τη λειτουργία κάθε συστήματος.

Αναφέρει, επίσης, ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρό ότι λειτουργούσαν κλιματιστικά χωρίς την απαιτούμενη πιστοποίηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος τελικός έλεγχος. Οι πρόχειρες ηλεκτρολογικές συνδέσεις, η εκ περιτροπής λειτουργία για αποφυγή υπερφόρτωσης, καθώς και άλλες ελλείψεις στον έλεγχο και στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων, εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια και την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Συμπληρώνει ότι η ολοκλήρωση του έργου μετατέθηκε από το 2026 στο 2028, παρατείνοντας τις δύσκολες συνθήκες μάθησης και εργασίας στις σχολικές αίθουσες.

ΚΥΠΕ