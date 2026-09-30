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Φθινοπωρινό είναι το σκηνικό του καιρού το μεσημέρι της Τετάρτης (30/09), καθώς έντονη βροχόπτωση σημειώνεται σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.

Υπενθυμίζεται πως από τις 12:00 βρίσκεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές στα βόρεια, τα ορεινά και το εσωτερικό, ενώ τα χαρακτηριστικά και η ένταση των φαινομένων ενδέχεται να μεταβάλλονται και να ενισχύονται.

Η ένταση της βροχής αναμένεται τοπικά να κυμανθεί μεταξύ 35 και 45 χιλιοστών ανά ώρα.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Χαμηλή πίεση και ασταθείς καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την περιοχή.

Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι και οι άνεμοι παροδικά να μεταβάλλονται, ενισχυνόμενοι στα 5 με 6 μποφόρ με ισχυρότερες ριπές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, αλλά στα υπήνεμα ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ στα παράλια ή και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά, αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και τοπικά στα παράλια μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, αλλά σε καταιγίδα παροδικά πιθανόν να μεταβάλλονται, ενισχυνόμενοι στα 5 με 6 μποφόρ με ισχυρότερες ριπές. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, αλλά στα υπήνεμα ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, το πρωί αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα στα παράλια, αλλά από το μεσημέρι και μετά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό, στα βόρεια και στα δυτικά παράλια. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι και οι άνεμοι παροδικά να μεταβάλλονται, ενισχυνόμενοι στα 5 με 6 μποφόρ με ισχυρότερες ριπές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα, στα νότια παράλια, ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, αλλά στα υπήνεμα ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, τα πρωινά και τις νύκτες κυρίως στα παράλια και στα ορεινά, ενώ τις υπόλοιπες ώρες και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.