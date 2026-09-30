Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ολιγόωρο μπλακ άουτ συνέβη χθες το βράδυ στις Κεντρικές Φυλακές, με αποτέλεσμα πτέρυγες και κοινόχρηστοι χώροι να βυθιστούν στο σκοτάδι.

Όπως διαπιστώθηκε, σημειώθηκε βλάβη στο σύστημα ηλεκτροδότησης πιθανόν λόγω των πολλών χρόνων λειτουργίας του, ενώ ούτε και η γεννήτρια βοήθησε στην κατάσταση. Λόγω της γενικής συσκότισης, οι κρατούμενοι έμειναν κλειδωμένοι στα κελιά τους και ευτυχώς δεν χρειάστηκε εκκένωσή τους γιατί τότε τα πράγματα θα ήταν δύσκολα.

Αμέσως μετά τη διακοπή ρεύματος σήμανε συναγερμός στις φυλακές και ξύπνησαν πολλοί που έτρεξαν για βοήθεια. Κλήθηκε η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία ενώ ενημερώθηκε η αναπληρώτρια διευθύντρια που προσέτρεξε στις φυλακές. Επίσης, ενημερώθηκε και ο υπουργός Δικαιοσύνης που παρακολουθούσε την κατάσταση και έδινε οδηγίες ώστε να ληφθούν προληπτικά μέτρα περιμετρικά των φυλακών για αποτροπή τυχόν αποδράσεων.

Ευτυχώς, η βλάβη εντοπίστηκε και επιδιορθώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και αποκαταστάθηκε η τάξη. Το περιστατικό πάντως έδειξε για ακόμα μια φορά την ανάγκη δημιουργίας νέων φυλακών, αφού οι υφιστάμενες είναι πεπαλαιωμένες και δεν αντέχουν άλλο.

Στο μεταξύ, σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι περί τους 20 κρατούμενους μετά από απονομή προεδρικής χάριτος λόγω της 1ης Οκτωβρίου. Η ποινή όσων ευεργετήθηκαν θα έληγε σε ένα περίπου μήνα.