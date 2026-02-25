Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημερώνει ότι σε ορισμένες παλαιότερες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, κατασκευής πριν από το 1990, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ο παλαιός τύπος κεντρικού αυτόματου διακόπτη (βολτομετρικού τύπου), ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στα σύγχρονα πρότυπα και δεν παρέχει το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας.

Σύμφωνα με το Τμήμα, η αντικατάσταση με νέου τύπου προστατευτικό διακόπτη (αμπερομετρικού τύπου) αποτελεί απλό αλλά ουσιαστικό μέτρο που ενισχύει άμεσα την ηλεκτρική ασφάλεια, ενώ η καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης έχει οριστεί για την 1η Οκτωβρίου 2026.

Μετά την ημερομηνία αυτή, αναφέρεται, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) δύναται να προχωρήσει σε διακοπή παροχής ηλεκτρισμού σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, μέχρι να ολοκληρωθεί η αντικατάσταση.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών καλεί τους ιδιοκτήτες να ελέγξουν κατά πόσο η εγκατάστασή τους φέρει τον συγκεκριμένο διακόπτη, σημειώνοντας ότι το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης των νέων αυτόματων βαρύνει τον ιδιοκτήτη.

Διευκρινίζει ότι η αντικατάσταση πραγματοποιείται από αδειοδοτημένο εργολήπτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και ότι το ενδεικτικό κόστος αγοράς της συσκευής είναι περίπου €60, χωρίς να περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης, ενώ σε πολυκατοικίες όπου υπάρχουν περισσότεροι από ένας τέτοιοι διακόπτες, η αντικατάσταση γίνεται συνολικά και ταυτόχρονα.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο έλεγχος και η επιτήρηση της διαδικασίας από την ΑΗΚ και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών παρέχονται δωρεάν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ώστε να υπάρχει χρόνος προγραμματισμού.

Προστίθεται ότι το Υπουργείο παρέχει χορηγία €60 σε καταναλωτές που εντάσσονται στη διατίμηση 08 της ΑΗΚ, καλύπτοντας ουσιαστικά το κόστος της συσκευής, με τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 30η Σεπτεμβρίου 2026.

Για τη χορηγία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με το έντυπο ΗΜΥ 73.26, ενώ περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, στον φάκελο «Αυτόματα βολτομετρικού τύπου».

