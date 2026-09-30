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Την προσοχή των οδηγών εφιστά η Αστυνομία λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως έντονη βροχόπτωση σημειώνεται αυτή τη στιγμή στον δρόμο Αστρομερίτη – Ευρύχου με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα.

Κατολίσθηση στον δρόμο Πύργου – Κάμπου

Λόγω κατολίσθησης πετρών και χώματος, ο δρόμος Πύργου – Κάμπου έχει κλείσει για την τροχαία κίνηση.

Οι οδηγοί καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικά δρομολόγια μέχρι την ολοκλήρωση καθαρισμού και επαναλειτουργία του δρόμου.